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Общество

Нижегородские юнармейцы продолжают отправлять письма поддержки российским военнослужащим, участвующим в спецоперации

11 апреля 2022 15:43  [50] Общество

Нижегородские юнармейцы продолжают отправлять письма поддержки российским военнослужащим, участвующим в спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба "Единой России".

Согласно информации, к акции "Zащитникам Отечества" присоединились тысячи нижегородцев.

Они передают письма, открытки и рисунки для российских военнослужащих, которые участвуют в освободительной спецоперации на Украине. Письма защитникам пишут ветераны, школьники, студенты, ветераны, представители различных общественных объединений и просто неравнодушные жители.
 
Теплые и искренние слова поддержки наши солдаты получат и от ветеранских организаций и отрядов "Юнармии" Автозаводского района Нижнего Новгорода.  
 
В ТОС №3 ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий встретились с юнармейцами из отряда школы №111 и вместе написали письма.
 
"Мне 93 года. В войну я 13-летним подростком работал в колхозе, выполнял мужскую работу за всех, кто ушел на фронт. Подростки делали "все для фронта, все для Победы". Сегодня вы выполняете ту же задачу – уничтожить нацизм, освободить братский украинский народ. Мы, ветераны, гордимся вами. Вы, как и ваши деды и прадеды, героически сражаетесь. Мы верим в успешное завершение операции, верим в Победу! Наше дело правое! Будем встречать вас как освободителей и победителей", - написал в своем письме ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Александр Журавлев.
 
По словам ветерана боевых действий, участника контртеррористической операции на Северном Кавказе Станислава Тихомирова, сегодня наши военнослужащие спасают мир от неонацистов, защищая свободу и право на жизнь миллионов людей.  
 
"Мы, как никто, понимаем и поддерживаем ребят, которые сейчас находятся на переднем крае. Неонацисты уничтожают все русское население, и не только русское, всех, кто не согласен с ними. Мы знаем, парни, как вам тяжело. Только благодаря вам стоит и будет стоять Россия. Мы вас всегда поддержим, и будем всегда ждать. Возвращайтесь живыми и здоровыми! Работайте, братья", - обратился он к российским военным, выполняющим служебно-боевые задачи на территории Украины.
 
Школьники передали слова благодарности и заверили участников спецоперации, что за них переживает вся страна, ученики школы желают им победы и наступления мира.  
 
"Сегодня вместе с ветеранами мы написали письма нашим солдатам. Я написал огромное спасибо за то, что они защищают нашу страну, нашу огромную великую страну, о том, что мы ими гордимся и ждем. С ними вся Россия, и мы все в них верим", - рассказал  ученик 7-го класса школы №111 Нижнего Новгорода Максим Молочников.
 
Напомним, "Единая Россия" в начале марта запустила акцию "Zащитникам Отечества". Все желающие могут через общественные приемные партии направить письма и рисунки российским военным, задействованным в спецоперации.

Послания можно также отправить обычной почтой или электронной - на адрес общественной приемной в каждом регионе.
Ранее Нижегородская региональная общественная приемная партии уже передала более  3 500 писем и рисунков для российских военнослужащих, выполняющих свой служебный долг на территории Украины.

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Теги:
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