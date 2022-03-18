Еще 10 классов для детей с РАС откроются с 1 сентября в школах Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Еще 10 классов для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) откроются с 1 сентября в школах Нижегородской области. Об этом сообщила министр образования региона Ольга Петрова на встрече с делегацией правительства Пермского края.

Согласно информации, делегация из Пермского края ознакомилась с проектом "Ментальное здоровье", который был инициирован в 2019 году полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым. Сейчас он реализуется в 8 из 14 регионов ПФО при ведущей роли Приволжского медуниверситета.

Как рассказала Ольга Петрова, профессионалы ПИМУ помогли эффективно оказывать помощь детям с аутизмом и их родителям.

Также она отметила, что в Нижегородской области благодаря концепции комплексного сопровождения людей с РАС создаются и апробируются вариативные образовательные модели, целью которой является обеспечение инклюзивных условиях для детей с РАС.

Так, в настоящее время в регионе уже функционируют 9 ресурсных и 12 автономных классов, а с 1 сентября запланировано открытие еще 10 классов.

Напомним, что прием заявлений на зачисление в первый класс в Нижегородской области начался 1 апреля.