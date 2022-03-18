Юниорская команда "Торпедо" дважды обыграла сверстников из "Нефтехимика" в финале ЮХЛ Спорт

Фото: пресс-служба клуба

Юниорская команда "Торпедо" дважды обыграла сверстников из "Нефтехимика" в финале ЮХЛ. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Согласно информации, в первом матче нижегородцы разгромили соперников со счетом 5:1, а во втором были сильнее в серии буллитов — 3:2.

Напомним, серия проводится до трех побед. Следующий матч, который может стать для хоккеистов "Торпедо" чемпионским, состоится в Нижнекамске 16 апреля. Если для выявления победителя трех матчей будет недостаточно, команды скрестят клюшки еще 17 и 18 апреля.

При этом оба финалиста примут участие в финале Первенства России среди клубных юниорских команд, который состоится в Альметьевске с 28 апреля по 8 мая.