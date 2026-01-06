Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Последние новости рубрики Спорт
06 января 2026 19:45Нижегородское "Торпедо" прервало серию поражений, обыграв "Барыс"
06 января 2026 18:00Турнир по стрельбе из пневматического оружия прошел в Нижнем Новгороде
06 января 2026 17:26Экс-тренер "Пари НН" Виктор Ганчаренко возглавил сборную Беларуси
05 января 2026 18:15Волейболисты "Горького" всухую уступили "Белогорью" на выезде
05 января 2026 16:34"Торпедо-Горький" начал 2026 год с победы над "Химиком"
05 января 2026 09:45Баскетболисты "Пари НН" одержали первую победу в 2026 году
04 января 2026 19:49"Торпедо" проиграло "Спартаку" в первом домашнем матче 2026 года
03 января 2026 15:21Известного самбиста Вячеслава Кочугова прооперировали в Нижнем Новгороде
30 декабря 2025 22:05Нижегородское "Торпедо" потерпело третье поражение подряд
29 декабря 2025 20:00ЦУРС запустил сайт с календарем матчей и новостями нижегородских клубов
Спорт

Нижегородское "Торпедо" прервало серию поражений, обыграв "Барыс"

06 января 2026 19:45 Спорт
Нижегородское Торпедо прервало серию поражений, обыграв Барыс

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккеисты "Торпедо" завершили первую домашнюю серию 2026 года яркой победой. В напряжённой встрече на льду "Нагорного" автозаводцы обыграли астанинский "Барыс" со счётом 3:2, прервав тем самым свою четырёхматчевую серию неудач.

Гостям удалось первыми открыть счёт в середине первого периода, однако менее чем через минуту несколько секунд Дмитрий Шевченко восстановил равновесие. Во втором игровом отрезке "Барыс" снова вышел вперёд, но Владимир Ткачёв вновь сравнял счёт.

Вскоре эмоции на площадке накалились — начались стычки между игроками. На фоне этого напряжения Амир Гараев забросил свою первую шайбу в составе "Торпедо", которая в итоге стала победной.

Несмотря на обострение игры в заключительном периоде, счёт на табло остался прежним — 3:2 в пользу нижегородцев.

После этой нужной победы "Торпедо" набирает 52 очка и поднимается на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата КХЛ.

Следующий матч команда Алексея Исакова проведёт на выезде — 10 января в Череповце против "Северстали".

Накануне фарм-клуб "Торпедо-Горький" одержал первую победу в 2026 году.

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Новости по теме
04 января 2026 19:49"Торпедо" проиграло "Спартаку" в первом домашнем матче 2026 года
29 декабря 2025 19:41Гончарук о работе с Исаковым: "Алексей Геннадьевич может дать люлей"
29 декабря 2025 12:13Сергей Гончарук: "Мне есть куда расти"
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
