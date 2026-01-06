Нижегородское "Торпедо" прервало серию поражений, обыграв "Барыс" Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккеисты "Торпедо" завершили первую домашнюю серию 2026 года яркой победой. В напряжённой встрече на льду "Нагорного" автозаводцы обыграли астанинский "Барыс" со счётом 3:2, прервав тем самым свою четырёхматчевую серию неудач.

Гостям удалось первыми открыть счёт в середине первого периода, однако менее чем через минуту несколько секунд Дмитрий Шевченко восстановил равновесие. Во втором игровом отрезке "Барыс" снова вышел вперёд, но Владимир Ткачёв вновь сравнял счёт.

Вскоре эмоции на площадке накалились — начались стычки между игроками. На фоне этого напряжения Амир Гараев забросил свою первую шайбу в составе "Торпедо", которая в итоге стала победной.

Несмотря на обострение игры в заключительном периоде, счёт на табло остался прежним — 3:2 в пользу нижегородцев.

После этой нужной победы "Торпедо" набирает 52 очка и поднимается на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата КХЛ.

Следующий матч команда Алексея Исакова проведёт на выезде — 10 января в Череповце против "Северстали".

Накануне фарм-клуб "Торпедо-Горький" одержал первую победу в 2026 году.