Футзалисты "Торпедо" обыграли КПРФ в первом полуфинале Кубка России

6 января футзалисты "Торпедо" одержало яркую победу в первом полуфинале Кубка России, обыграв команду КПРФ со счётом 8:6.
Нижегородцы с первых минут взяли инициативу в свои руки и уже к 11-й минуте вели 4:0. Соперники начали постепенно сокращать отставание.
В начале второго тайма счёт стал 5:4 в пользу гостей, и интрига в матче возродилась. Несмотря на это, нижегородцы сумели сохранить преимущество и довести встречу до победы.
Хет-трики в составе "Торпедо" оформили Иван Обжорин и Виталий Бессонов. По одному голу забили Иван Чишкала и Габриэль Соуза.
Ответная игра (6+) состоится 20 января в Нижнем Новгороде. Именно она определит, кто выйдет в финал турнира.
Ранее сообщалось, что хоккеисты "Торпедо" одержали первую победу в 2026 году.
