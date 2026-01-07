Футзалисты "Торпедо" обыграли КПРФ в первом полуфинале Кубка России Спорт

Фото: ПКМФ "Торпедо"

6 января футзалисты "Торпедо" одержало яркую победу в первом полуфинале Кубка России, обыграв команду КПРФ со счётом 8:6.

Нижегородцы с первых минут взяли инициативу в свои руки и уже к 11-й минуте вели 4:0. Соперники начали постепенно сокращать отставание.

В начале второго тайма счёт стал 5:4 в пользу гостей, и интрига в матче возродилась. Несмотря на это, нижегородцы сумели сохранить преимущество и довести встречу до победы.

Хет-трики в составе "Торпедо" оформили Иван Обжорин и Виталий Бессонов. По одному голу забили Иван Чишкала и Габриэль Соуза.

Ответная игра (6+) состоится 20 января в Нижнем Новгороде. Именно она определит, кто выйдет в финал турнира.

