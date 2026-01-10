"Торпедо" уступило "Северстали" на выезде со счётом 6:7

Фото:
Любая встреча "Северстали" и "Торпедо" всегда обещает быть насыщенной и интригующей. В текущем сезоне команды уже встречались в начале октября, тогда "Северсталь" одержала уверенную победу со счётом 5:3. Для "Торпедо" игра стала первым выездом в новом году после успешного домашнего матча против "Барыса".
Первый период начался с активного нападения "Северстали". Уже на третьей минуте матча хозяева открыли счёт, а вскоре в большинстве они удвоили преимущество. За три с половиной минуты до конца первого периода "Северсталь" уже вела со счётом 3:0.
Однако "Торпедо" не собиралось сдаваться. Уже в следующей атаке после вбрасывания Василий Атанасов сократил отставание до одного гола. После перерыва на 27-й минуте Атанасов снова забил, сделав дубль. Казалось, что гол станет переломным моментом матча, но "Северсталь" быстро ответила тремя шайбами, заброшенными в течение нескольких минут.
В третьем периоде "Торпедо" заменило вратаря Дениса Костина на Ивана Кульбакова, но это не помогло изменить ход игры. Антон Сизов забил гол с дальнего расстояния, изменив счёт на 3:6, но после этого преимущество "Северстали" снова выросло.
В концовке матча "Торпедо" словно встрепенулось и за 5 минут забросило три шайбы: голы на свой счёт записали Максим Летунов, Влад Фирстов и Богдан Конюшков. Но увы, на спасение игры бело-синих не хватило времени. Итог встречи — 7:6 в пользу "Северстали".
В рамках выезда "Торпедо" 12 января сыграет с московским "Динамо", а уже 14 января примет на домашней арене "Локомотив".
