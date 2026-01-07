Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
07 января 2026 17:07"Торпедо-Горький" одержал рождественскую победу над "Звездой"
07 января 2026 09:00Футзалисты "Торпедо" обыграли КПРФ в первом полуфинале Кубка России
06 января 2026 19:45Нижегородское "Торпедо" прервало серию поражений, обыграв "Барыс"
06 января 2026 18:00Турнир по стрельбе из пневматического оружия прошел в Нижнем Новгороде
06 января 2026 17:26Экс-тренер "Пари НН" Виктор Ганчаренко возглавил сборную Беларуси
05 января 2026 18:15Волейболисты "Горького" всухую уступили "Белогорью" на выезде
05 января 2026 16:34"Торпедо-Горький" начал 2026 год с победы над "Химиком"
05 января 2026 09:45Баскетболисты "Пари НН" одержали первую победу в 2026 году
04 января 2026 19:49"Торпедо" проиграло "Спартаку" в первом домашнем матче 2026 года
03 января 2026 15:21Известного самбиста Вячеслава Кочугова прооперировали в Нижнем Новгороде
Спорт

"Торпедо-Горький" одержал рождественскую победу над "Звездой"

07 января 2026 17:07 Спорт
Торпедо-Горький одержал рождественскую победу над Звездой

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" одержали уверенную победу над московской "Звездой" в Рождество. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу нижегородцев.

Счёт в игре был открыт на 10-й минуте первого периода, когда Егор Никитин реализовал большинство. Однако гости из Москвы быстро сравняли результат. Вскоре Никита Шавин вновь вывел хозяев вперёд — 2:1.

Во втором периоде "горьковчане" продолжили наращивать преимущество: сначала Руслан Газизов увеличил отрыв, а затем Артём Мисников отправил четвёртую шайбу в ворота соперника. Для Мисникова этот гол стал первым после длительного перерыва.

В заключительной двадцатиминутке "Звезда" сократила отставание, но окончательный счёт установил Глеб Чесноков, реализовав очередное большинство — 5:2.

Эта игра стала для форварда Романа Опалева 400-й в Высшей хоккейной лиге.

После этой победы команда Дмитрия Космачева имеет в активе 48 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Следующий матч (6+) нижегородцы проведут 17 января против "Югры".

Накануне "Торпедо" одержало первую победу в 2026 году, обыграв "Барыс".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
07 января 2026 09:00Футзалисты "Торпедо" обыграли КПРФ в первом полуфинале Кубка России
05 января 2026 18:15Волейболисты "Горького" всухую уступили "Белогорью" на выезде
29 декабря 2025 12:13Сергей Гончарук: "Мне есть куда расти"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных