"Торпедо-Горький" одержал рождественскую победу над "Звездой"

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" одержали уверенную победу над московской "Звездой" в Рождество. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу нижегородцев.

Счёт в игре был открыт на 10-й минуте первого периода, когда Егор Никитин реализовал большинство. Однако гости из Москвы быстро сравняли результат. Вскоре Никита Шавин вновь вывел хозяев вперёд — 2:1.

Во втором периоде "горьковчане" продолжили наращивать преимущество: сначала Руслан Газизов увеличил отрыв, а затем Артём Мисников отправил четвёртую шайбу в ворота соперника. Для Мисникова этот гол стал первым после длительного перерыва.

В заключительной двадцатиминутке "Звезда" сократила отставание, но окончательный счёт установил Глеб Чесноков, реализовав очередное большинство — 5:2.

Эта игра стала для форварда Романа Опалева 400-й в Высшей хоккейной лиге.

После этой победы команда Дмитрия Космачева имеет в активе 48 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Следующий матч (6+) нижегородцы проведут 17 января против "Югры".

Накануне "Торпедо" одержало первую победу в 2026 году, обыграв "Барыс".