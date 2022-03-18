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Политика

Дмитрий Краснов и Николай Упирвицкий встретились с вынужденными переселенцами из Донбасса

12 апреля 2022 11:35  [37] Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов и Николай Упирвицкий встретились с вынужденными переселенцами из Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Согласно информации, в Арзамас прибыло около 40 человек, из которых 7 дети, один – грудничок.

Почти все беженцы из Мариуполя. Все вынужденные переселенцы размещены в гостинице ТГРК "Строгановский" и обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. Каждому будет оказано содействие в получении необходимых документов, медицинской помощи, трудоустройстве.

"Люди покинули свои дома, вынужденно изменилась их привычная жизнь. Проявляем максимальное внимание. Делаем все возможное, чтобы качественно принять людей. Постоянно мониторим ситуацию, чтобы решить все возникающие вопросы и обеспечить всем необходимым", - отметил Дмитрий Краснов.

"Арзамасцы встретили переселенцев со всей теплотой и заботой, которые только возможно оказать людям, столько пережившим, видевшим ужасы войны и постоянные бомбежки. Теперь они снова вернулись к мирной жизни, и мы будем делать всё, чтобы они, как можно быстрее, смогли адаптироваться здесь. Специалисты всех служб города были на встрече и в дальнейшем будут оказывать любое содействие", – добавил Николай Упирвицкий.

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.

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Теги:
ДНР Законодательное собрание
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