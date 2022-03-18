Единый подход к работе эксплуатационных служб ФОКов введут в Нижегородской области

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Министр спорта Нижегородской области Александр Кононов провёл выездное совещание по вопросам работы технических служб ФОКов.
Как рассказали в областном правительстве, совещание проходило на базе ФОКа в р.п. Выездное Арзамасского района.
В регионе сейчас насчитывается 39 физкультурно-оздоровительных комплексов. По словам главы Минспорта, они возводились по проектам повторного применения и являются аналогичными по назначению и проектной мощности, со схожими инженерные системы.
Поскольку все объекты спорта должны быть безопасными и работать бесперебойно, было принято решение выработать единый, типовой подход к работе эксплуатационных служб ФОКов.
"Это позволит техническим специалистам качественнее выполнять свою работу и при необходимости оперативно реагировать на технические сбои в работе инженерных систем и другие внештатные ситуации", - пояснил Александр Кононов.
В частности, в рамках программы единого подхода планируется применять новые методы для организации работы по импортозамещению и экономии средств. В первую очередь, это касается использования ледозаливочных машин и резинового покрытия на ледовой аренах ФОКов, а также с применения энергосберегающих технологий.
Ранее сообщалось, что 5 новых спортивных объектов откроется в Нижегородской области в 2022 году. Также в текущем запланировано начало строительства Ледового дворца в Нижнем Новгороде, регионального Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске, ФОКа "Торпедо" в Нижнем Новгороде и ФОКа в Большеболдинском районе.
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