Выездная вакцинация против бешенства животных пройдет в Сормовском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Выездная вакцинация против бешенства животных пройдет в Сормовском районе. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, в течение двух дней - 20 и 21 апреля хозяева животных смогут провести вакцинацию своих питомцев от бешенства.

Так, 20 апреля с 16:00 до 18:00 специалисты ветстанции будут вакцинировать животных по адресу: ул. Ногина, д.4 в помещении совета общественного самоуправления ТОС микрорайона по улицам Коминтерна-Свободы и поселка Володарский.

А 21 апреля также в вечернее время вакцинация пройдет в частном секторе у домов № 21 по ул. Канавной и № 12 по ул. Формовочной.

Как пояснили в администрации Сормовского района, весной планируется проведение аналогичных акций в других микрорайонах.

СПРАВКА:

Бешенство — природно-очаговое, особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus возникающее только после укуса или ослюнения зараженным животным, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и при несвоевременном обращении в медицинское учреждение заканчивающееся, как правило, смертельным исходом.