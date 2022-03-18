Командно-штабные учения МЧС пройдут в Нижегородской области с 12 по 14 апреля Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Всероссийские командно-штабные учения под эгидой МЧС стартовали в России. Масштабные тренировки продлятся с 12 по 14 апреля, сообщили в ведомстве.

Основная цель КШУ - отработать взаимодействие всех сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, разработать различные методы реагирования на новые риски, минимизировать сроки принятия управленческих решений и реагирования в реальных кризисных ситуациях.

От Нижегородской области к учениям присоединились подразделения регионального ГУ МЧС, а также органы управления и силы подсистем РСЧС. Всего задействовано свыше 2 тыс. человек и 500 единиц техники.

Согласно информации, учения пройдут в три этапа.

В первый день будут приведены в готовность системы РСЧС, организована работа комиссий по ЧС, межведомственных штабов и оперативных групп.

Во второй день будут отработаны мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с паводком.

Третий день учений будет посвящён учениям по ликвидации ЧС и их последствий, вызванных природными пожарами. На этом этапе к учениям будут задействованы и органы местного самоуправления, региональный Минлесхоз и другие заинтересованные ведомства и структуры.