Командно-штабные учения МЧС пройдут в Нижегородской области с 12 по 14 апреля

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Всероссийские командно-штабные учения под эгидой МЧС стартовали в России. Масштабные тренировки продлятся с 12 по 14 апреля, сообщили в ведомстве.
Основная цель КШУ - отработать взаимодействие всех сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, разработать различные методы реагирования на новые риски, минимизировать сроки принятия управленческих решений и реагирования в реальных кризисных ситуациях.
От Нижегородской области к учениям присоединились подразделения регионального ГУ МЧС, а также органы управления и силы подсистем РСЧС. Всего задействовано свыше 2 тыс. человек и 500 единиц техники.
Согласно информации, учения пройдут в три этапа.
В первый день будут приведены в готовность системы РСЧС, организована работа комиссий по ЧС, межведомственных штабов и оперативных групп.
Во второй день будут отработаны мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с паводком.
Третий день учений будет посвящён учениям по ликвидации ЧС и их последствий, вызванных природными пожарами. На этом этапе к учениям будут задействованы и органы местного самоуправления, региональный Минлесхоз и другие заинтересованные ведомства и структуры.
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