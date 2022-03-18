Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Бизнес
12 апреля 2022 14:17  [55] Банк "Открытие" увеличит продажи кредитных продуктов за счет внедрения технологии распознавания документов
12 апреля 2022 12:17  [185] "Биржа импортозамещения" стимулирует российскую экономику и поддерживает отечественный бизнес
12 апреля 2022 11:01  [126] ВТБ снизил ставки по кредитам наличными
12 апреля 2022 10:48  [169] Просроченная задолженность за электроэнергию жителей Нижегородской области превысила 460 млн рублей
12 апреля 2022 10:08  [321] Более 40 птичников построят в Нижегородской области до 2025 года
11 апреля 2022 19:01  [359] Нижегородское лесоперерабатывающее предприятие увеличило производство фанеры на 10%
11 апреля 2022 16:33  [234] ВТБ за месяц продал более 1,5 тонн золотых слитков
11 апреля 2022 16:14  [237] Клиенты банка "Открытие" заработали за март на сберегательных продуктах 4 млрд рублей
11 апреля 2022 15:28  [252] Клиенты ОМК смогут отследить доставку своих заказов железнодорожным транспортом
11 апреля 2022 13:58  [316] Нижегородские предприятия могут принять участие в онлайн-встречах по импортозамещению с компаниями из регионов России
Бизнес

Банк "Открытие" увеличит продажи кредитных продуктов за счет внедрения технологии распознавания документов

12 апреля 2022 14:17  [55] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" увеличит продажи кредитных продуктов за счет внедрения технологии распознавания документов Smart Engines на сайте. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк успешно завершил пилотный проект с компанией Smart Engines по распознаванию документов в кредитной анкете на сайте банка. Автоматизация упростила клиентам заполнение анкеты и на 25% повысила конверсию выдачи кредитных продуктов.

У клиентов, заполняющих заявку на кредит на сайте банка, ранее уже была возможность не вносить свои паспортные данные вручную, авторизоваться на сайте Госуслуг и загружать информацию оттуда.

Однако отсутствие у части клиентов учетной записи на Госуслугах либо необходимость помнить логин и пароль от нее заставляли вручную вводить паспортные данные, способствовали появлению ошибок или просто отказу от заполнения анкеты.

Теперь у клиентов появилась возможность загружать в анкету скан паспорта или его фотографию с телефона. А ИИ-технология компании Smart Engines автоматически распознает документ и моментально заполняет все данные за клиента. По клиентам, которые воспользовались функцией распознавания паспорта, конверсия в выдачу кредитных продуктов возросла на 25%.

"Предлагая клиентам несколько вариантов автозаполнения анкеты – с использованием фото документов или через Госуслуги, мы минимизируем их трудозатраты и создаем приятный опыт взаимодействия с банком с первого касания", – отметил Георгий Мазин, руководитель Фабрики Инноваций банка "Открытие".

"Сегодня мир начинает понимать, что для ответственного применения технологий ИИ необходимо следовать всему комплексу ESG-стандартов, включая вопросы информационной безопасности, приватности данных и экологичности. Для нас как для ученых это задача по созданию новой энергоэффективной архитектуры нейронных сетей, так называемый "зеленый ИИ". На выходе мы обеспечиваем нашим пользователям высокое качество автоматического распознавания без сервисов с внешними верификаторами и снижение углеродного следа в процессах машинного обучения и исполнения алгоритмов ИИ", – прокомментировал успешное завершение пилотного проекта кандидат технических наук, генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph