"Единая Россия" запустила проект по импортозамещению "Выбирай свое" Экономика

Фото: пресс-служба партии

"Единая Россия" запустила проект по импортозамещению "Выбирай свое". Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Согласно информации, его координатором стал замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Морозов, общественный совет возглавит гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, сообщил руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, представляя партпроект на ВКС с участием представителей Минпромторга, ФАС, общественной и Торгово-промышленной палат РФ, общественных организаций, бизнеса и регионов.

"Предстоит решить несколько задач: первое - сохранение рабочих мест, второе - удовлетворение спроса. Третья задача обозначена в нашей народной программе - это обеспечение продовольственной и технологической безопасности России. В условиях санкций нам нужно создавать максимально благоприятные условия для эффективной антимонопольной политики, стимулирования общественной конкуренции на внутреннем рынке, вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность, в самозанятость", - сказал он.

Работа партпроекта будет идти по двадцати направлениям - спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, автомобильный, воздушный транспорт, нефтегазовый сектор, космическая отрасль, текстильная промышленность, сельское хозяйство, товары повседневного спроса, культура и развлечения, общественное питание, интернет магазины, финансы, строительство, энергетика, логистика, программное обеспечение. Этот список может быть расширен.

"Мы должны наладить производство товаров и услуг, не уступающих мировым. Создать уникальное протекционистское законодательство для того, чтобы продвигать нашу продукцию, наши товары и не только в России, но и за ее пределами. Наш проект призван защищать права и поддерживать предпринимателей, консолидируя вокруг себя общественные, некоммерческие организации, органы власти, активных граждан", - подчеркнул координатор проекта Сергей Морозов.

Одно из ключевых направлений будет связано с развитием технологического информационного суверенитета России. Это поможет заместить ресурсы, которые оказывают прямое неприкрытое информационное давление и осуществляют манипуляции в российском кластере интернета.

"У нас не должно быть разрыва по качеству между государственными услугами и коммерческими сервисами. Надо, как минимум, дотянуть до лучших аналогов международного стандарта. Как максимум - сделать лучше", - подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Также участники ВКС остановились на теме лекарственного обеспечения.

"У российских производителей есть технологическая возможность осуществлять производство по 405 международным непатентованным наименованиям, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Российская фарма сегодня - это хороший пример импортозамещения. В аптеках реализуется порядка 60% отечественных лекарственных препаратов в упаковках. Они по качеству, эффективности и безопасности абсолютно идентичны лекарственным препаратам, которые производятся в Европе или на территории США. Оборудование на наших заводах зачастую более современное в связи с тем, что они построены в последние 10 лет", - сообщил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

Была также затронута тема работы в сфере производства детских товаров. Основная задача сейчас - обеспечить доступность заменителей грудного молока, так как на это есть очень высокий запрос.

"У нас есть производства в дружественных странах: Иране, Турции, Китае. И нам нужно запустить сертификацию. Потому что, если что-то случится с логистикой из недружественных стран, эта сертификация занимает от 6 до 9 месяцев", - пояснила координатор партпроекта "Крепкая семья", первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Отметим, Нижегородская область активно участвует в работе над федеральными мерами поддержки экономики и производства. По поручению губернатора Глеба Никитина в регионе созданы координационный штаб и отраслевые оперативные штабы.

"Вместе с предпринимательским сообществом сформулированы и представлены в правительственную комиссию более 120 инициатив по мерам федерального уровня. Многие из них учтены. Кроме того, в дополнение к федеральному разработан свой, региональный пакет мер первоочередных действий. Стоимость дополнительных региональных мер только из областного бюджета на сегодняшний день оценивается примерно в 2,5 млрд рублей. И это только прямые выплаты, не считая выпадающих доходов от различных налоговых каникул и льгот", - сказал губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин, отметив, что по мере разработки нормативной документации эти суммы будут расти.

"Мы в постоянном режиме продолжаем взаимодействие с бизнесом. Проводим общие встречи, созданы все профильные рабочие чаты. В числе мер поддержки – финансирование импортозамещающих промышленных проектов, помощь аграрной отрасли, субсидирование процентных ставок для МСП. Создан Центр импорта и импортозамещения, который помогает бизнесу с оформлением логистических цепочек. Эта лишь некоторые меры поддержки. Работа будет продолжена", - добавил Глеб Никитин.

Инициативу "Единой России" по созданию проекта по импортозамещению поддержал Минпромторг. Ведомство готово предоставить наработки по созданию информационных систем для производителей и заказчиков. Они позволят быстрее заключать новые контракты и выстраивать производственные и логистические цепочки взамен утраченных вследствие введения санкций.

Общественными партнерами нового проекта "Единой России" станут "Опора России", "Деловая Россия", Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата.