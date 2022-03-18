День открытых дверей пройдёт в НГПУ имени Козьмы Минина 17 апреля

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В Нижегородском государственном педагогическом университете им. Козьмы Минина 17 апреля пройдёт День открытых дверей. На встречу приглашаются родители и старшеклассники, сообщили в пресс-службе вуза
Мероприятие пройдёт в 10:00 на площадке "Точка кипения" Мининского университета по адресу: Нижний Новгород, пл. Минина, д.7
В рамках встречи родители смогут задать вопросы лично ректору университета Виктору Сдобнякову, а также его профильным заместителям. Ректор и деканы факультетов расскажут о возможностях, которые есть в вузе. Секретарь приёмной комиссии ответит на вопросы, касающиеся темы приёмной кампании.
Кроме того, для участников мероприятия пройдут увлекательные мастер-классы, подготовленные факультетами, а Центр компетенций проведёт профориентационную экспресс-диагностику для будущих студентов.
Для участия в Дне открытых дверей необходима регистрация по ссылке.
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