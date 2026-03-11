Заболеваемость ОРВИ снизилась в Нижегородской области за неделю Общество

В Нижегородской области за период со 2 по 8 марта зарегистрировано около 15 тысяч случаев ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, уровень заболеваемости снизился во всех возрастных группах.

В рамках мониторинга специалисты обследовали примерно 14 тысяч человек, чтобы определить, какие вирусы циркулируют в регионе. 57,1% выявленных случаев приходится на грипп. Также фиксируются риновирусы, парагрипп, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы и микоплазма. Среди штаммов гриппа чаще всего выявляется A(H3N2).

По состоянию на 10 марта частичные ограничения введены в 2,6% школ и детских садов области. В двух детских садах воспитательный процесс полностью приостановлен.

В образовательных учреждениях действует усиленный санитарный контроль. Применяется дезинфекция по "вирусному" режиму, проводится "утренний фильтр", работают бактерицидные облучатели, организовано регулярное проветривание помещений.

