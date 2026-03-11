Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
11 марта 2026 09:57
Общество

Глеб Никитин обсудил развитие самбо с главой Международной федерации

11 марта 2026 09:16 Общество
Глеб Никитин обсудил развитие самбо с главой Международной федерации

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин провел встречу с президентом Международной федерации самбо Василием Борисовичем Шестаковым. 

Как рассказал глава региона в своих соцсетях, основной темой разговора стало развитие самбо в Нижегородской области. В частности, обсуждалась работа Академии самбо в Кстовском районе, которая известна далеко за пределами страны.

"В борьбе самбо, которая является национальным достоянием России, заложен огромный потенциал для гармоничного развития личности и общества в целом. Самбо способствует патриотическому воспитанию молодежи", - отметил Глеб Никитин.

Он добавил, что благодаря деятельности Международной федерации самбо с 1 января 2026 года российские спортсмены вновь выступают на международных соревнованиях под флагом и гимном своей страны.

Сейчас самбо развивается в 140 государствах мира. В Год единства народов России эта борьба стала символом сплоченности многонациональной культуры.

"Самбо наглядно демонстрирует, как разнообразие культур и традиций, объединяясь, создает нечто цельное, сильное и способное защитить наши общие ценности", - заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин вошел в пятерку самых влиятельных губернаторов России.

Глеб Никитин Самбо Спорт
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
