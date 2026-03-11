Глеб Никитин обсудил развитие самбо с главой Международной федерации

Фото:
Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин провел встречу с президентом Международной федерации самбо Василием Борисовичем Шестаковым.
Как рассказал глава региона в своих соцсетях, основной темой разговора стало развитие самбо в Нижегородской области. В частности, обсуждалась работа Академии самбо в Кстовском районе, которая известна далеко за пределами страны.
"В борьбе самбо, которая является национальным достоянием России, заложен огромный потенциал для гармоничного развития личности и общества в целом. Самбо способствует патриотическому воспитанию молодежи", - отметил Глеб Никитин.
Он добавил, что благодаря деятельности Международной федерации самбо с 1 января 2026 года российские спортсмены вновь выступают на международных соревнованиях под флагом и гимном своей страны.
Сейчас самбо развивается в 140 государствах мира. В Год единства народов России эта борьба стала символом сплоченности многонациональной культуры.
"Самбо наглядно демонстрирует, как разнообразие культур и традиций, объединяясь, создает нечто цельное, сильное и способное защитить наши общие ценности", - заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин вошел в пятерку самых влиятельных губернаторов России.
