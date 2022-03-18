БК "НН" уступил "Локомотиву" в игре 12 апреля Спорт

Фото: сайт клуба

БК "НН" уступил "Локомотиву" в игре 12 апреля. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Согласно информации, игра состоялась 12 апреля в Краснодаре.

Отмечается, что "Нижний Новгород" вышел на паркет сразу без двух своих основных разыгрывающих. Иван Стребков и Дмитрий Хвостов получили травмы, поэтому в стартовой пятерке на позиции первого номера появился молодой Антон Карданахишвили.

"Локомотив" воспользовался потерями в составе соперника, совершив рывок 13:2. Нижегородцы не успевали за краснодарцами в защите, открывая им проход в трехсекундную зону. Нижегородцы пытались сократить разрыв бросками с периметра, но ни один не достиг цели — 29:12.

"В середине игры два с фолом от Сергея Торопова впервые за долгое время позволили уйти с двузначного отставания — 41:33. Причем нижегородцы могли еще ближе подойти к оппонентам, но не смогли завершить комбинации, а под занавес половины вместе с сиреной прилетел дальний средний от Владислава Емченко — 45:35", - говорится в сообщении клуба.

Во второй половине игры буквально за пару минут БК "НН" реализовал пять трехочковых, но ситуацию по такой игре они не исправили. Заключительная четверть стала формальностью для хозяев паркета.

Итог матча: "Локомотив-Кубань" — "Нижний Новгород" — 97:70