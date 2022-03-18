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Общество

Пункты временного размещения в Нижегородской области продолжают обеспечивать всем необходимым

13 апреля 2022 13:35  [30] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Пункты временного размещения, в которых живут люди, эвакуированные в Нижегородскую область, продолжают обеспечивать всем необходимым. За ними закреплены представители депутатского корпуса "Единой России" и волонтёры, которые оперативно собирают потребности.

Так, необходимая бытовая техника, гигиенические товары и канцелярские товары передали в пункт временного размещения в Балахнинском муниципальном округе. Сейчас для вынужденных переселенцев в загородном отеле "Волга" выделен отдельный корпус, в котором разместились более 60 человек, треть из них – дети.

"Нижегородская область приняла уже три поезда с жителями Донбасса и Украины. Этот пункт временного размещения принял людей чуть больше недели назад. Мы с коллегами проверили условия проживания, как оказывается медицинская помощь. Сейчас все дети уже пошли в школы, проговорили, как организован образовательный процесс. Обсудили потребности и часть из них уже смогли оперативно закрыть. У нас уже выработан стандарт взаимодействия. Глава региона Глеб Сергеевич Никитин очень внимательно относится к этим вопросам. Будем продолжать работу", - рассказал депутат Государственной Думы Роман Любарский после посещения пункта временного размещения.

Вместе с коллегами-депутатами от партии из Законодательного собрания Нижегородской области Ольгой Щетининой и Алексеем Антоновым и городской Думы Нижнего Новгорода Евгением Костиным они встретились с эвакуированными жителями, обсудили все волнующие вопросы.

"Встретили нас в Нижегородской области хорошо, тепло. Все, что нужно сейчас для жизни, у нас есть. Условия проживания отличные, вкусная еда, дети пристроены в школы, все получают необходимую медицинскую помощь. Нам сразу привезли одежду, для детей – игрушки, канцтовары. Мы все благодарны за такое внимание!" - поделился ответственный от жителей за пункт временного размещения Андрей Тавровский.

"Стараемся всегда быть на связи с эвакуированными к нам жителями. Конечно, в оперативном режиме решаем все возникающие вопросы. Ежедневно с ними работают представители всех необходимых ведомств. У нас есть старшие в пунктах временного размещения, они собирают потребности и передают нам. Много волонтеров, неравнодушных людей присоединились к этой работе", - отметил глава МСУ Балахнинского муниципального округа Александр Галкин.

Напомним, "Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался в ЛНР и ДНР. В пунктах временного размещения в Нижегородской области работают волонтеры и депутаты. Они помогают с логистикой, бытовыми вопросами, передают гуманитарную помощь, оказывают информационную и правовую поддержку жителям.

С самого начала спецоперации региональное отделение "Единой России" объявило сбор средств на специальный счёт. Также в регионе продолжает работать пункт сбора гуманитарной помощи, все неравнодушные жители могут оказать посильную помощь по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 38.

Узнать, в каких товарах сейчас есть потребность, можно по номерам телефонов: 434-42-26 и 434-42-50.

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Теги:
Волонтеры ДНР Единая Россия
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