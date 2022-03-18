Decathlon приостановит работу магазина на площади Советской в Нижнем Новгороде с 25 апреля

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Decathlon временно приостановит работу магазина на площади Советской в Нижнем Новгороде 25 апреля. Об этом сообщается на сайте компании.
Согласно информации, магазин, расположенный в ТЦ "Жар-Птица", временно закроется 25 апреля.
Информации о закрытии магазина Decathlon на улице Бетанкура,3в нет. Он продолжает работать в обычном режиме.
Как сообщили в пресс-службе Decathlon, компания исполнит все обязательства перед клиентами относительно гарантии, возврата товаров и заказов, сделанных до приостановки деятельности.
Ранее сообщалось, что нижегородская трудинспекция предостерегла магазин спорттоваров Decathlon о недопустимости нарушения трудового законодательства.
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