Decathlon приостановит работу магазина на площади Советской в Нижнем Новгороде с 25 апреля Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Decathlon временно приостановит работу магазина на площади Советской в Нижнем Новгороде 25 апреля. Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно информации, магазин, расположенный в ТЦ "Жар-Птица", временно закроется 25 апреля.

Информации о закрытии магазина Decathlon на улице Бетанкура,3в нет. Он продолжает работать в обычном режиме.

Как сообщили в пресс-службе Decathlon, компания исполнит все обязательства перед клиентами относительно гарантии, возврата товаров и заказов, сделанных до приостановки деятельности.

Ранее сообщалось, что нижегородская трудинспекция предостерегла магазин спорттоваров Decathlon о недопустимости нарушения трудового законодательства.