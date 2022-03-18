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Нижегородская трудинспекция предостерегла магазин спорттоваров Decathlon о недопустимости нарушения трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее компания заявила о закрытии сети своих магазинов в России.
Согласно информации, компания ООО "ОКТОБЛУ" (магазин спорттоваров Decathlon) предупреждена, что в случае нарушения трудовых прав работников при осуществлении планируемых изменений, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 70 тыс. руб. и дисквалификация руководителя организация на срок до трех лет без права занимать другие руководящие должности.
Также в инспекции труда планируют провести профилактической визит в компанию с целью недопущения возможных нарушений трудовых прав работников.
Ранее предостережения были выданы магазинам Uniqlo, ZARA, H&M, OBI, ресторанам "Макдоналдс" и KFC, курьерской службе DHL, производителю компьютерных процессоров и ПО Intel и пивзаводу Heineken.
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