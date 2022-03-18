"Лукойл" поддерживает учреждения культуры Общество

Фото: пресс-служба компании

"Лукойл" поддерживает учреждения культуры. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, 13 апреля заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень оценил окончание ремонтных работ в клубе села Слободского Кстовского района.

В этом году благодаря поддержке компании "ЛУКОЙЛ" в сельском учреждении культуры был сделан косметический ремонт, во всех помещениях клуба заменены двери, обновлена сантехника, поставлен бойлер, реконструирована система освещения.

Руководитель клуба села Слободского Анна Воронина показала гостю результаты ремонта и поблагодарила за поддержку. Это учреждение культуры – настоящий центр притяжения для всего местного населения: и для детей, и для взрослых. В клубе занимаются шахматами, шашками, устраивают турниры по теннису, праздничные дискотеки, есть вокальные коллективы.

"Очень рад видеть такие перемены в клубе! Знаю, насколько важны учреждения культуры на селе. И конечно, люди должны заниматься в комфортных условиях. Компания "ЛУКОЙЛ" продолжит поддерживать социально значимые проекты," – сказал Антон Гребень.