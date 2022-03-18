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Культура и отдых

Три подростка представят Нижегородскую область на Всероссийском литературном конкурсе "Класс!"

13 апреля 2022 15:18  [99] Культура и отдых

Фото: vk.com/konkurs_klass

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Экспертные комитеты Всероссийского литературного конкурса "Класс!" подвели итоги региональных этапов. Как рассказали организаторы, на конкурс поступили работы более чем от 13 тысяч подростков из 72 субъектов РФ.

"Класс!" – это всероссийский литературный конкурс для школьников 8-11 классов. Проект призван стать мостиком между талантливыми подростками и профессиональными литераторами. В каждом сезоне дети пишут рассказы на заданные темы.

На региональном этапе оценивались более 2 000 рассказов, из них был составлен так называемый лонг-лист из 120.

По итогам коллегиального обсуждения Экспертный комитет каждого региона объявил список из 3 финалистов. В Нижегородской области лучшими признаны рассказы Алёны Беляевой (гимназия № 38, Дзержинск), Арсения Волкова (школа № 172, Н.Новгород) и Марии Корневой (Сухобезводненская средняя школа). Именно они поборются за выход в финал.

Всего для участия в финале будет отобрано 50 работ. Их определят члены жюри конкурса: Майя Кучерская, Нина Дашевская, Ольга Славникова, Марина Степнова, Дмитрий Воденников и Сергей Лукьяненко. Итоги будут объявлены в июне.

Финалисты в сентябре приедут в Москву, где будут участвовать в творческих мастерских и специальной культурной программе. В итоге, шесть победителей получат возможность опубликовать свои произведения в лучших литературных изданиях.

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Теги:
Дети Конкурсы Литература
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