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Бизнес

ВТБ резко снизил ставки по ипотеке

14 апреля 2022 11:55  [56] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ резко снизил ставки по ипотеке. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, с 14 апреля ВТБ значительно улучшил условия по всей линейке базовых ипотечных программ. Минимальная ставка снижена на 5,5 п.п. и теперь составляет 16,9%. Предложение действует для приобретения жилья как на первичном, так и вторичном рынках в рамках банковских программ.

Минимальная ставка доступна клиентам, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации, либо получают зарплату на карту ВТБ. Новые условия распространяются на покупку жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости. Кредиты на покупку машиномест, кладовок доступны по ставкам от 17,3%, а на индивидуальное жилищное строительство – от 17,2%.

Подать заявку на ипотеку ВТБ заемщики могут в офисах, на сайте банка и через застройщиков. Клиенты, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.

"Снижение уровня ключевой ставки стало однозначным сигналом для крупнейших игроков улучшать условия по ипотеке. Жилищные кредиты имеют особое значение для населения, и "заморозка" рынка на длительный срок просто недопустима. Поэтому мы оперативно приняли решение снизить ставки, причем даже ниже уровня ключевой, считая это своей социальной задачей в нынешних условиях. Безусловно, модернизация госпрограммы поможет приобрести квартиры в новостройках на более выгодных условиях, но теперь и на вторичном рынке стоит ожидать роста числа сделок. Мы должны понимать, что ставки по ипотеке пока будут оставаться двузначными. Однако регулятор уже анонсировал продолжение тренда на смягчение денежно-кредитной политики, что должно отразиться и на постепенной нормализации цен на рынке ипотеки", – сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ВТБ активно работает по новым условиям льготной ипотеки. С 7 апреля в рамках нее банк выдал свыше 150 кредитов, объем сделок превысил 850 млн рублей. Ставка по льготной ипотеке для клиентов ВТБ на 0,3 пп ниже уровня, установленного правительством РФ – от 11,7% годовых.

Дисконт предлагается заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. По "семейной ипотеке" финансирование в ВТБ доступно по ставке от 5,7% (от 4,7% – в ДФО), а по "Дальневосточной" – от 1,7% с учетом дисконта 0,3 пп (по аналогии с основной госпрограммой).

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2022 года банк оформил около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь-март прошлого года.

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Теги:
Банки ВТБ
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