Фото:
Около 800 человек эвакуировали из ТРК "Небо" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о срабатывании аппаратно-программного комплекса в ТРК "Небо" поступило в ведомство в 11:02 14 апреля.
Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что в торговом центре произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощитовой на цокольном этаже здания.
Тем не менее, из здания было эвакуировано 800 человек, в том числе 50 детей. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
По месту вызова выезжали 50 человек личного состава, также было задействованы 11 единиц техники.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+