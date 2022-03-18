Около 800 человек эвакуировали из ТРК "Небо" в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 800 человек эвакуировали из ТРК "Небо" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о срабатывании аппаратно-программного комплекса в ТРК "Небо" поступило в ведомство в 11:02 14 апреля.

Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что в торговом центре произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощитовой на цокольном этаже здания.

Тем не менее, из здания было эвакуировано 800 человек, в том числе 50 детей. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

По месту вызова выезжали 50 человек личного состава, также было задействованы 11 единиц техники.