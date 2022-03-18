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Культура и отдых

Подготовка к шествию Бессмертного полка начинается в Нижегородской области

15 апреля 2022 12:56  [127] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Подготовка к шествию Бессмертного полка начинается в Нижегородской области. Об этом на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" сообщили руководители Общероссийского общественного гражданско-патриотического заявили движения "Бессмертный полк России".

По словам члена регионального штаба Бессмертного полка России в Нижегородской области Сергея Малиновского, нижегородцы всегда принимали активное участие в патриотическом шествии, прославляющем героев, приближавших Великую Победу – бойцов Красной Армии, тружеников тыла, партизан и многих других соотечественников, не жалевших себя ради общего дела.

"В 2019 году в Нижнем Новгороде в Бессмертном полку прошли 35 тысяч человек, а в Нижегородской области – 200 тысяч человек. В ближайшее время в рамках работы регионального организационного комитета по празднованию Дня Победы будут согласованы все юридические и процедурные вопросы проведения шествия, и начнется широкая информационная компания и практическая работа по его подготовке", – сказал он.

Напомним, что в 2022 году шествие Бессмертного полка пройдет в офлайн-формате. Подробная информация размещена на сайте Бессмертного полка России.

Ранее также сообщалось, что репетиции парада Победы в Нижнем Новгороде пройдут во второй половине апреля.

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