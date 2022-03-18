Еще 15 тонн продуктов и вещей первой необходимости из Нижегородской области отправили на Донбасс Общество

Фото: пресс-служба ОНФ

Еще 15 тонн продуктов и вещей первой необходимости из Нижегородской области отправили на Донбасс. Об этом сообщили в Общероссийском общественном движении "Народный фронт".

Согласно информации, гуманитарную помощь собрали представители Народного фронта в Нижегородской области и ветераны боевых действий.

Военный КамАЗ продуктов, средств гигиены, сладостей, медикаментов и других полезных вещей был собран за неделю благодаря активной помощи коммерческих и общественных организаций и неравнодушных жителей Дзержинска, Нижнего Новгорода, Спасского района, Арзамаса и Бора.

Это уже седьмой груз с подарками и гуманитарной помощью, который собран Народным фронтом и ветеранами боевых действий для российских военных и жителей Донбасса. В этот раз большую часть груза составили детские вещи – от памперсов и детского питания до игрушек, раскрасок и сладостей. Наши воины сейчас опекают почти 350 детей, которых вывели из подвалов и бомбоубежищ. Российские военные снабжают население продуктами, помогают кормить детей, зачастую отдавая собственные пайки.

"Нашим бойцам очень нужна поддержка из дома. Они должны знать, что, пока они там стоят за нас, мы здесь – за них. Поэтому с самого начала спецоперации Народный фронт совместно с участниками боевых действий взял на себя организацию этого процесса. И мы рады, что неравнодушные нижегородцы активно помогают нам. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто вносит свой посильный вклад! Особо отмечу масштабную помощь Совета отцов Нижнего Новгорода и участниц фестиваля материнства и красоты "Миссис Нижний Новгород". Девушки готовят благотворительный показ моделей местных модельеров и производителей одежды, сборы от которого пойдут на закупку гуманитарной помощи", - рассказал член регионального штаба Народного фронта в Нижегородской области, участник боевых действий Тахир Мухамятов.

Вместе с гуманитарным грузом наши бойцы получат добрые детские рисунки и письма от учащихся арзамасских и дзержинских школ. Узнав о скором отправлении гуманитарного груза, юные жители области решили написать письма поддержки нашим воинам. "Здравствуй, солдат! Я горжусь тобой и твоими товарищами, которые ради нашего спокойствия рискуют своей жизнью. Возвращайся домой победителем".

"Хотим в очередной раз помочь нашим товарищам, выполняющим свой боевой долг. Пусть знают, что дома их поддерживают, ждут, молятся. А еще мы через наших бойцов помогаем жителям одного из населенных пунктов позаботиться о детках, оставшихся без попечения родителей. Это самый яркий пример того, что именно российские воины защищают мир и жизнь на земле Донбасса сейчас", - сказал директор АНО "Ветераны боевых действий Дзержинска" Александр Киселев.