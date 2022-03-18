Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Бизнес
15 апреля 2022 15:20  [54] ЕРКЦ рекомендует жителям Дзержинска и Кстова оплачивать квитанции до 25 числа
15 апреля 2022 14:53  [69] Банк "Открытие": осторожность Европейского центрального банка приблизила евро к многолетним минимумам
15 апреля 2022 14:24  [95] Около 90 товаров и услуг нижегородских предприятий вошли в каталоги "100 лучших товаров России"
15 апреля 2022 14:01  [111] Нижегородские предприятия пищепрома с начала года увеличили производство продуктов питания
15 апреля 2022 13:51  [106] ВТБ выдал свыше 1 млрд рублей по обновленной ипотеке с господдержкой
15 апреля 2022 12:43  [118] ВТБ сохраняет условия финансирования действующих проектов по программе "1764"
15 апреля 2022 11:48  [123] ВТБ: спрос на цифровые карты вырос в 2,5 раза
15 апреля 2022 10:56  [143] МегаФон сделает START основным видеосервисом для своих клиентов
14 апреля 2022 19:20  [411] Акционеры обанкротившегося банка "Ассоциация" выплатили более 2 млрд рублей независимым кредитором третьей очереди
14 апреля 2022 18:36  [393] Кредитный портфель МСБ банка "Открытие" в Нижегородской области за 1 квартал вырос почти на 1 млрд рублей
Бизнес

ЕРКЦ рекомендует жителям Дзержинска и Кстова оплачивать квитанции до 25 числа

15 апреля 2022 15:20  [54] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ЕРКЦ рекомендует жителям Дзержинска и Кстова оплачивать квитанции до 25 числа каждого месяца. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в таком случае платежи и данные приборов учета будут учтены при формировании следующей квитанции. Для удобства клиентов на сайте ЕРКЦ разработаны дистанционные сервисы.

Самый удобный способ – регистрация в Личном кабинете. Здесь есть возможность оплачивать квитанции без комиссии, контролировать баланс лицевого счета, подписаться на электронную квитанцию, передать показания счетчиков и информацию об изменении количества зарегистрированных в квартире, задать вопрос по начислениям за коммунальные услуги, не приходя в офис. В Личном кабинете хранится информация об оплатах на сайте и которую в любой момент можно скачать и распечатать.

Внести плату и получить консультацию специалистов можно также в офисах продаж и обслуживания клиентов ЕРКЦ в Дзержинске и Кстове, в операционных окнах компании, расположенных в зданиях многофункциональных центрах.

Оплатить отопление и горячую воду по квитанциям ЕРКЦ можно в отделениях Почты России, Сбербанка, в том числе в терминалах и при помощи системы Сбербанк-онлайн, в этом случае с клиента взимается внешняя комиссия.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск Кстово Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph