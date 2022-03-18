ЕРКЦ рекомендует жителям Дзержинска и Кстова оплачивать квитанции до 25 числа Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ЕРКЦ рекомендует жителям Дзержинска и Кстова оплачивать квитанции до 25 числа каждого месяца. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в таком случае платежи и данные приборов учета будут учтены при формировании следующей квитанции. Для удобства клиентов на сайте ЕРКЦ разработаны дистанционные сервисы.

Самый удобный способ – регистрация в Личном кабинете. Здесь есть возможность оплачивать квитанции без комиссии, контролировать баланс лицевого счета, подписаться на электронную квитанцию, передать показания счетчиков и информацию об изменении количества зарегистрированных в квартире, задать вопрос по начислениям за коммунальные услуги, не приходя в офис. В Личном кабинете хранится информация об оплатах на сайте и которую в любой момент можно скачать и распечатать.

Внести плату и получить консультацию специалистов можно также в офисах продаж и обслуживания клиентов ЕРКЦ в Дзержинске и Кстове, в операционных окнах компании, расположенных в зданиях многофункциональных центрах.

Оплатить отопление и горячую воду по квитанциям ЕРКЦ можно в отделениях Почты России, Сбербанка, в том числе в терминалах и при помощи системы Сбербанк-онлайн, в этом случае с клиента взимается внешняя комиссия.