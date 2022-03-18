Чемпионат и первенства в различных возрастных категориях ПФО по фехтованию на саблях прошли в Арзамасе с 5 по 9 апреля. Соревнования состоялись при поддержке Спортивной федерации фехтования Нижегородской области и АО "АПЗ".
Среди саблистов было разыграно 12 комплектов наград. Личное и командное первенство спортсмены оспаривали в шести возрастных категориях: мужчины, молодежь до 24 лет, юниоры до 21 года, юниоры до 18 лет, юноши до 15 лет и мальчики 2009 г.р. и младше.
Первые три дня соревнований команду Нижегородской области представляли саблисты СК "Знамя" АО "АПЗ" – воспитанники тренера высшей категории мастера спорта России Вадима Карпычева. Они показали великолепный результат и завоевали 9 наград различного достоинства.
"Доволен выступлением ребят, отработали на "отлично". Впереди нас ждет чемпионат России, который будет проходить в Сочи с 17 по 24 апреля. Арзамасцы фехтовали сразу в трех возрастных категориях, сильно устали, но держались до последнего. Несомненным лидером команды стал Антон Георгиевский. Высокого результата достиг юный спортсмен Марк Кривоногов. Техническая подготовка Марка была отличной, он мог выиграть и золото, но в его возрасте огромную роль играет психологическая готовность. Соперник в финале в этом плане был сильнее", - сказал Вадим Карпычев.
"Соревнования доказали, насколько сильна арзамасская школа фехтования, – отметил председатель СФФ НО, административный директор – заместитель генерального директора АПЗ Константин Аргентов. – Радостно, что с каждым крупным турниром все больше фамилий арзамасских спортсменов появляется среди призеров и победителей".
Всего в соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов из 8 регионов: Нижегородской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской областей, Пермского края, республик Марий-Эл и Татарстан.
За спортсменов болело немало поклонников этого эффектного вида спорта. И ребятам эта поддержка помогала в самых ответственных боях.
"Здорово, что в Арзамасе проходят соревнования такого уровня, – поделился впечатлением заместитель председателя СФФ НО, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Николай Упирвицкий. – Для спортсменов это возможность сойтись в поединке с серьезными соперниками и продемонстрировать свое мастерство. В арзамаcской команде саблистов талантливые и сильные ребята. Особенно меня впечатлил финальный бой первенства среди юниоров до 21 года: ребята бились до конца и уступили с разницей всего в один удар".
Спортивный сезон продолжается, Арзамас готовится к первенству России среди молодежи до 24 лет, которое пройдет в мае, традиционно в ФОКе "Звездный".
Результаты саблистов СК "Знамя" АО "АПЗ"
Личные соревнования
Антон Георгиевский:
Артём Султанов:
Марк Кривоногов:
Алексей Баскаков:
Командные соревнования
(Антон Георгиевский, Артём Султанов, Кирилл Суханов, Алексей Баскаков):
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