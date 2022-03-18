Чемпионат и первенства в различных возрастных категориях ПФО по фехтованию на саблях прошли в Арзамасе Спорт

Чемпионат и первенства в различных возрастных категориях ПФО по фехтованию на саблях прошли в Арзамасе с 5 по 9 апреля. Соревнования состоялись при поддержке Спортивной федерации фехтования Нижегородской области и АО "АПЗ".

Среди саблистов было разыграно 12 комплектов наград. Личное и командное первенство спортсмены оспаривали в шести возрастных категориях: мужчины, молодежь до 24 лет, юниоры до 21 года, юниоры до 18 лет, юноши до 15 лет и мальчики 2009 г.р. и младше.

Первые три дня соревнований команду Нижегородской области представляли саблисты СК "Знамя" АО "АПЗ" – воспитанники тренера высшей категории мастера спорта России Вадима Карпычева. Они показали великолепный результат и завоевали 9 наград различного достоинства.

"Доволен выступлением ребят, отработали на "отлично". Впереди нас ждет чемпионат России, который будет проходить в Сочи с 17 по 24 апреля. Арзамасцы фехтовали сразу в трех возрастных категориях, сильно устали, но держались до последнего. Несомненным лидером команды стал Антон Георгиевский. Высокого результата достиг юный спортсмен Марк Кривоногов. Техническая подготовка Марка была отличной, он мог выиграть и золото, но в его возрасте огромную роль играет психологическая готовность. Соперник в финале в этом плане был сильнее", - сказал Вадим Карпычев.

"Соревнования доказали, насколько сильна арзамасская школа фехтования, – отметил председатель СФФ НО, административный директор – заместитель генерального директора АПЗ Константин Аргентов. – Радостно, что с каждым крупным турниром все больше фамилий арзамасских спортсменов появляется среди призеров и победителей".

Всего в соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов из 8 регионов: Нижегородской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской областей, Пермского края, республик Марий-Эл и Татарстан.

За спортсменов болело немало поклонников этого эффектного вида спорта. И ребятам эта поддержка помогала в самых ответственных боях.

"Здорово, что в Арзамасе проходят соревнования такого уровня, – поделился впечатлением заместитель председателя СФФ НО, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Николай Упирвицкий. – Для спортсменов это возможность сойтись в поединке с серьезными соперниками и продемонстрировать свое мастерство. В арзамаcской команде саблистов талантливые и сильные ребята. Особенно меня впечатлил финальный бой первенства среди юниоров до 21 года: ребята бились до конца и уступили с разницей всего в один удар".

Спортивный сезон продолжается, Арзамас готовится к первенству России среди молодежи до 24 лет, которое пройдет в мае, традиционно в ФОКе "Звездный".

Результаты саблистов СК "Знамя" АО "АПЗ"

Личные соревнования

Антон Георгиевский:

1 место чемпионата ПФО

1 место первенства ПФО среди юниоров до 21 года

3 место первенства ПФО среди молодежи до 24 лет

Артём Султанов:

2 место первенства ПФО среди молодежи до 24 лет

Марк Кривоногов:

2 место первенства ПФО среди мальчиков 2009 г.р. и младше

Алексей Баскаков:

2 место первенства ПФО среди юношей до 18 лет

Командные соревнования

(Антон Георгиевский, Артём Султанов, Кирилл Суханов, Алексей Баскаков):