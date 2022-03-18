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Общество

Конкурс на самую чистую территорию около дома начнется 16 апреля в Нижнем Новгороде

15 апреля 2022 18:24  [56] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Конкурс на самую чистую территорию около дома начнется 16 апреля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте общественных отношений администрации города.

Согласно информации, с 16 по 30 апреля нижегородцы могут собрать команду и вместе со своими соседями принять участие в акции "Чисто.Культурно.ТОС". 

Все участники получат сувениры и памятные призы, а главным призом станет поход командой в боулинг.

Как сообщили организаторы конкурса АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода", на площадках ТОС и соседских центров в рамках субботников будет организована развлекательная программа в соответствии с расписанием.

Для участие в конкурсе необходимо сформировать команду из 8 человек и зарегистрироваться по ссылке, выбрать площадку из списка (выйти на уборку в обозначенное время и дату) или определить территорию самостоятельно и провести субботник в подходящее время в период с 16 по 30 апреля.

В день проведения субботника сфотографировать территорию уборки ДО / ПОСЛЕ, с ракурса, позволяющего оценить масштаб и объем выполненной работы (без изображения людей и инвентаря) и направить фотографии на почту event@anotosnn.ru с указанием своей команды.

После этого фотографии "ДО/ПОСЛЕ" будут опубликованы в социальных сетях АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода", где жители смогут проголосовать за самую убранную территорию и выбрать лучшую команду.

8 команд-победителей будут объявлены 11 мая.

Напомним, что общегородской субботник в Нижнем Новгороде пройдет 16 апреля.

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Теги:
Конкурсы Субботник
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