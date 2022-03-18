Еще две новых программы для поддержки импортозамещения запустят в Нижегородской области Бизнес

Фонд развития промышленности Нижегородской области разработал две новые программы льготного кредитования промышленности, направленные на поддержку импортозамещения. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Наши предприятия сейчас проводят огромную работу, связанную с поиском новых поставщиков, перестройкой логистики и производственных процессов. Мы видим, что кому-то это уже удалось сделать. Но для некоторых отраслей, где используются специфические материалы и детали, нужны новые решения. И Нижегородской области – промышленному региону – важно оказать максимальную поддержку нашим предприятиям в этой работе. Принят план поддержки экономики, который мы постоянно дополняем и наполняем реальными действиями", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что программы регионального ФРП должны стать эффективными инструментами поддержки промышленности. На финансирование этих программ планируется в целом направить около 900 млн рублей.

"Это и федеральные, и региональные средства, с помощью которых предприятия смогут получать льготные кредиты на реализацию своих проектов, обновление оборудования, модернизацию производства. У нас активно работает центр импорта и импортозамещения, проводится анализ площадок, где можно организовать необходимое производство. Эта позволит, в частности, небольшим компаниям занять новые ниши, а у крупного бизнеса появятся новые партнеры", - сказал Глеб Никитин.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян пояснил, что одна из программ носит рабочее название "Стабильность производства" и предполагает льготное кредитование под 8% годовых на срок до трех лет для закупки оборудования, комплектующих, сырья в рамках импортозамещающих проектов.

Сумма займов по этой программе будет составлять до 20 млн рублей (до 50 млн рублей – региональным системообразующим организациям, не являющимся субъектами МСП и не включенным в федеральный перечень системообразующих организаций), софинансирование не требуется.

Вторая программа – "Поддержка производства" - предполагает льготное кредитование на условиях 50-процентного софинансирования по ставке 1% на срок до 5 лет для приобретения оборудования, для инжиниринга, строительства или капремонта производственных помещений. По этой программе сумма займов может составить до 50 млн рублей.

"Также продолжится реализация совместных программ регионального и федерального фондов развития промышленности. Это "Проекты развития", "Комплектующие изделия", "Производительность труда" и "Проекты лесной промышленности". При необходимости сотрудники нашего фонда готовы оказать компаниям всю необходимую поддержку, чтобы они могли получить займы по федеральным программам ФРП", - отметил Андрей Саносян.

Напомним, Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области начал работать в 2017 году. Капитализация фонда на сегодняшний день составляет 1 млрд рублей. За время существования по собственным программам и программам совместных займов выдано девять льготных займов. Кроме того, на базе фонда работает консультационный центр: +7 (831) 216-09-44, где промышленникам помогают разобраться с нюансами программ господдержки. На данный момент оказана помощь в получении займов федерального фонда более 20 проектов.