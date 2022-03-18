Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Бизнес
16 апреля 2022 12:55  [46] Еще две новых программы для поддержки импортозамещения запустят в Нижегородской области
15 апреля 2022 19:36  [379] Более 147 млн рублей федеральных средств получит Нижегородская область на поддержку промышленности
15 апреля 2022 18:45  [392] Евгений Люлин: "Для эффективного развития предприятиям требуется решить целый ряд системных вопросов, важнейший из них - кадровый дефицит"
15 апреля 2022 18:15  [387] Более 1700 видов изделий импортного производства готовы заместить нижегородские предприятия
15 апреля 2022 15:20  [296] ЕРКЦ рекомендует жителям Дзержинска и Кстова оплачивать квитанции до 25 числа
15 апреля 2022 14:53  [293] Банк "Открытие": осторожность Европейского центрального банка приблизила евро к многолетним минимумам
15 апреля 2022 14:24  [310] Около 90 товаров и услуг нижегородских предприятий вошли в каталоги "100 лучших товаров России"
15 апреля 2022 14:01  [301] Нижегородские предприятия пищепрома с начала года увеличили производство продуктов питания
15 апреля 2022 13:51  [265] ВТБ выдал свыше 1 млрд рублей по обновленной ипотеке с господдержкой
15 апреля 2022 12:43  [270] ВТБ сохраняет условия финансирования действующих проектов по программе "1764"
Бизнес

Еще две новых программы для поддержки импортозамещения запустят в Нижегородской области

16 апреля 2022 12:55  [46] Бизнес

Фонд развития промышленности Нижегородской области разработал две новые программы льготного кредитования промышленности, направленные на поддержку импортозамещения. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Наши предприятия сейчас проводят огромную работу, связанную с поиском новых поставщиков, перестройкой логистики и производственных процессов. Мы видим, что кому-то это уже удалось сделать. Но для некоторых отраслей, где используются специфические материалы и детали, нужны новые решения. И Нижегородской области – промышленному региону – важно оказать максимальную поддержку нашим предприятиям в этой работе. Принят план поддержки экономики, который мы постоянно дополняем и наполняем реальными действиями", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что программы регионального ФРП должны стать эффективными инструментами поддержки промышленности. На финансирование этих программ планируется в целом направить около 900 млн рублей.

"Это и федеральные, и региональные средства, с помощью которых предприятия смогут получать льготные кредиты на реализацию своих проектов, обновление оборудования, модернизацию производства. У нас активно работает центр импорта и импортозамещения, проводится анализ площадок, где можно организовать необходимое производство. Эта позволит, в частности, небольшим компаниям занять новые ниши, а у крупного бизнеса появятся новые партнеры", - сказал Глеб Никитин.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян пояснил, что одна из программ носит рабочее название "Стабильность производства" и предполагает льготное кредитование под 8% годовых на срок до трех лет для закупки оборудования, комплектующих, сырья в рамках импортозамещающих проектов.

Сумма займов по этой программе будет составлять до 20 млн рублей (до 50 млн рублей – региональным системообразующим организациям, не являющимся субъектами МСП и не включенным в федеральный перечень системообразующих организаций), софинансирование не требуется.

Вторая программа – "Поддержка производства" - предполагает льготное кредитование на условиях 50-процентного софинансирования по ставке 1% на срок до 5 лет для приобретения оборудования, для инжиниринга, строительства или капремонта производственных помещений. По этой программе сумма займов может составить до 50 млн рублей.

"Также продолжится реализация совместных программ регионального и федерального фондов развития промышленности. Это "Проекты развития", "Комплектующие изделия", "Производительность труда" и "Проекты лесной промышленности". При необходимости сотрудники нашего фонда готовы оказать компаниям всю необходимую поддержку, чтобы они могли получить займы по федеральным программам ФРП", - отметил Андрей Саносян.

Напомним, Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области начал работать в 2017 году. Капитализация фонда на сегодняшний день составляет 1 млрд рублей. За время существования по собственным программам и программам совместных займов выдано девять льготных займов. Кроме того, на базе фонда работает консультационный центр: +7 (831) 216-09-44, где промышленникам помогают разобраться с нюансами программ господдержки. На данный момент оказана помощь в получении займов федерального фонда более 20 проектов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Импортозамещение Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph