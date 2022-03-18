Почти 300 мешков мусора собрали во время субботника в парке им. А.С.Пушкина в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской Думы.
В Нижнем Новгороде 16 апреля проходит общегородской субботник. В рамках субботника сотрудники Думы Нижнего Новгорода и администрации Советского района города убрали парк им. Пушкина после зимы.
В субботнике приняли участие более 150 человек. Они собрали скопившийся после зимы мусор, спилили сухие и повреждённые сучья деревьев, убрали сухие поломанные ветки и прошлогоднюю листву.
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