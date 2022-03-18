Нижегородские судебные приставы организовали концерт для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР Общество

Нижегородские судебные приставы организовали концерт для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудники ведомства посетили один из пунктов временного размещения, где встретились с вынужденными переселенцами из Донбасса и Луганска. Мероприятие проводилось при содействии Министерства культуры Нижегородской области.

С приветственным словом к собравшимся обратился начальник отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов Управления Николай Праулов.

"Граждане, прибывшие из Луганской и Донецкой народных республик, стали гостями на нашей нижегородской земле, уже побывали в некоторых исторических уголках Нижнего Новгорода и увидели достопримечательности региона. Сегодня Управление ФССП России по Нижегородской области организовало мероприятие, которое оставит самые добрые воспоминания. Наша цель - подарить вам душевное тепло, внимание и заботу", - сказал он.

Основной частью мероприятия стал концерт для прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, среди которых присутствовали в основном женщины и дети. С вокальными и инструментальными номерами выступили победители и призеры ежегодного Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки", который проводится ФССП России, а также дети сотрудников службы судебных приставов. Среди них дипломант Всероссийских конкурсов молодых исполнителей на духовных и ударных инструментах Ян Бойнов, участница Заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации фольклорного ансамбля "Прялица" (г. Бор) Валерия Пронина, лауреат 1 степени фестивалей "Нижегородская ярмарка", "Балахнинские кружева" Дмитрий Сивакин, Варвара Карпова (танцевальный коллектив "Волна"), студенты Нижегородского музыкального училища имени М. А. Балакирева, лауреат международных всероссийских конкурсов, обладатель премии Президента РФ и премии "Молодые дарования России" Дарья Сикальская.

В ходе мероприятия сотрудники службы передали приехавшим из Донецкой и Луганской народных республик вещи первой необходимости, собранные личным составом УФССП России по Нижегородской области, а маленьким зрителям вручены подарки.

В заключение мероприятия зрители тепло поблагодарили судебных приставов за душевную встречу, а участников концерта – за необходимые в столь непростой момент положительные эмоции. Собравшиеся были очень тронуты приемом, организованным сотрудниками органов принудительного исполнения, а музыкальные номера сохранятся в памяти надолго.

Фото: пресс-служба ведомства