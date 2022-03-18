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Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" направил документы в суд в отношении 11 тысяч должников за тепло

18 апреля 2022 11:31  [81] Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" с начала года направил документы в суд в отношении 11 тысяч должников за тепло. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, это в два раза больше аналогичного периода прошлого года. Общая сумма их долга составила свыше 475 млн рублей.

Если задолженность не будет погашена до 25 апреля 2022 года, то документы направят на принудительное взыскание в более 40 банков и службу судебных приставов (ССП). В этом случае с неплательщиков будет еще удержан исполнительский сбор ССП в размере 7%.

В итоге сумма, которую вынужден будет заплатить должник, с учетом начисленных пени, госпошлины может увеличиться в 1,5 раза. При этом судебный пристав-исполнитель может наложить арест на все банковские счета, заработную плату должника, его имущество и сделки с ним (в т.ч. автомобили и иные транспортные средства), а также ограничить его выезд за пределы РФ.

Компания напоминает, что в Дзержинске и Кстове проходит акция "Весна – тают пени". Выполнение условий акции гарантирует участникам списание непросуженных пени за отопление, горячую воду и общедомовой прибор учета. Подробные условия акции размещены на сайте Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" и ООО "ЕРКЦ".

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Теги:
Т Плюс
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