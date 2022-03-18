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Общество

Приокский район Нижнего Новгорода и Семёновский округ лидируют по выбору объектов благоустройства на 2023 год

18 апреля 2022 18:07  [45] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области 15 апреля стартовало голосование за выбор объектов благоустройства по программе "Формировнаие комфортной городской среды" на 2023 год. За первеы дни в нём приняло участие уже более 25 тысяч человек, сообщили в региональном правительстве.

При этом, наибольшую активность проявили жители Приокского района Нижнего Новгорода, где проголосовали 3 077 граждан, а также Семёновского округа, в котором объекты для будущего преображения выбрали 755 человек.

Также активно в голосование включились жители Ленинского и Сормовского районов Нижнего Новгорода, а в области - Лыскова и Шахуньи.

Напомним, общественные пространства, набравшие большинство голосов в своих районах, будут благоустроены в 2023 году. В Нижегородской области в рейтинговом голосовании участвуют около ста общественных пространств – парки, скверы, набережные, бульвары - в 18 городах и посёлках.

Голосование будет проходить до 30 мая на сайте golosza.ru. Для участия в голосовании необходима регистрация на сайте по номеру телефона, после чего пользователи получат доступ к списку общественных территорий в своём округе и смогут подробно изучить все концепции благоустройства.

Кроме того, у нижегородцев, кто по-каким либо причинам не может пройти голосование онлайн, есть возможность познакомиться с проектами и проголосовать в одном из более чем 150 волонтёрских пунктов.

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Теги:
Благоустройство Нацпроект ФКГС
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