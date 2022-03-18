Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
19 апреля 2022 10:52  [767] Пункт о ношении масок исключен из указа губернатора Нижегородской области
19 апреля 2022 10:47  [60] Раздел для кооперации бизнеса запустили на крауд-платформе форума "Сильные идеи для нового времени"
19 апреля 2022 10:12  [82] Более 110 рабочих будут обеспечивать нормативное состояние федеральных трасс в Нижегородской области
19 апреля 2022 09:58  [94] Глеб Никитин: "Сегодня служба занятости региона выполняет важные задачи"
19 апреля 2022 09:48  [108] Прием заявок в единственный в регионе Менделеевский класс стартовал в Дзержинске
19 апреля 2022 09:35  [125] Сотрудники ГИБДД проводят операцию "Ночь" на дорогах Нижнего Новгорода
19 апреля 2022 09:24  [147] Ежедневные вылеты из нижегородского аэропорта в Сочи запланированы в мае
19 апреля 2022 09:11  [124] График работ по строительству и ремонту образовательных учреждений в России не изменился
18 апреля 2022 19:44  [464] Набережную Гребного канала временно перекроют для транспорта 19 и 21 апреля
18 апреля 2022 19:20  [397] "Экологические игры" запустили для участников субботников в Нижегородской области
Общество

Прием заявок в единственный в регионе Менделеевский класс стартовал в Дзержинске

19 апреля 2022 09:48  [108] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прием заявок в единственный в регионе Менделеевский класс стартовал в Дзержинске. Об этом глава города Иван Носков написал в своем аккаунте в Telegram.

По его словам, это первый и единственный в области класс с углубленным изучением химии и математики.

"Это отличная возможность для ребят, которые увлечены точными науками, получить более полные знания по предметам, а впоследствии без проблем поступить в вузы. И в итоге стать хорошими специалистами, востребованными на рынке труда. Сам в школе любил точные науки, но в мое время таких классов не было", - сказал Иван Носков.

При этом мэр города также отметил, что брать в Менделеевский класс будут не всех.

"Это большое преимущество, но и большая ответственность. Ребята, которые уже учатся в таком классе с сентября прошлого года, могут многое об этом рассказать. Они сотрудничают с вузами, побывали в экологической экспедиции. Но поблажек в учебе им не делают, спрашивают строго. Поэтому приглашаю родителей заполнить заявку и прийти на собеседование. Но только в том случае, если вы уверены, что будущее вашего ребенка действительно в большой химии", - резюмировал он.

Напомним, что "Менделеевский класс" открылся в конце 2021 года.

Помимо уроков в рамках основной программы обучения, школьники занимаются с преподавателями Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева. Также предусмотрено их участие в вебинарах и профильных олимпиадах по химии и математике от вузов, входящих в консорциум "Передовые Эко Технологии". Кабинет оснащен дополнительными дидактическими материалами, наборами химической посуды и реактивов "Mendeleev Box".

СПРАВКА:

Открытие "Менделеевских классов" - проект ФГУП "Федеральный экологический оператор" и РХТУ имени Д.И. Менделеева в рамках Федерального научно-образовательного консорциума "Передовые ЭкоТехнологии". Он реализуется с целью внедрения передовых образовательных программ для развития науки и кадрового потенциала в сфере экологии. Проект направлен на повышение уровня преподавания химии и математики, выстраивание сетевого взаимодействия с вузами и предприятиями, организацию системы предпрофессиональной подготовки, а также формирование ранней профориентации школьников. Первые "Менделеевские классы" открылись в России в 2020 году в школах Кировской, Саратовской, Курганской областей и Удмуртской Республики.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск Образование Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph