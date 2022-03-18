Прием заявок в единственный в регионе Менделеевский класс стартовал в Дзержинске Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прием заявок в единственный в регионе Менделеевский класс стартовал в Дзержинске. Об этом глава города Иван Носков написал в своем аккаунте в Telegram.

По его словам, это первый и единственный в области класс с углубленным изучением химии и математики.

"Это отличная возможность для ребят, которые увлечены точными науками, получить более полные знания по предметам, а впоследствии без проблем поступить в вузы. И в итоге стать хорошими специалистами, востребованными на рынке труда. Сам в школе любил точные науки, но в мое время таких классов не было", - сказал Иван Носков.

При этом мэр города также отметил, что брать в Менделеевский класс будут не всех.

"Это большое преимущество, но и большая ответственность. Ребята, которые уже учатся в таком классе с сентября прошлого года, могут многое об этом рассказать. Они сотрудничают с вузами, побывали в экологической экспедиции. Но поблажек в учебе им не делают, спрашивают строго. Поэтому приглашаю родителей заполнить заявку и прийти на собеседование. Но только в том случае, если вы уверены, что будущее вашего ребенка действительно в большой химии", - резюмировал он.

Напомним, что "Менделеевский класс" открылся в конце 2021 года.

Помимо уроков в рамках основной программы обучения, школьники занимаются с преподавателями Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева. Также предусмотрено их участие в вебинарах и профильных олимпиадах по химии и математике от вузов, входящих в консорциум "Передовые Эко Технологии". Кабинет оснащен дополнительными дидактическими материалами, наборами химической посуды и реактивов "Mendeleev Box".

СПРАВКА:

Открытие "Менделеевских классов" - проект ФГУП "Федеральный экологический оператор" и РХТУ имени Д.И. Менделеева в рамках Федерального научно-образовательного консорциума "Передовые ЭкоТехнологии". Он реализуется с целью внедрения передовых образовательных программ для развития науки и кадрового потенциала в сфере экологии. Проект направлен на повышение уровня преподавания химии и математики, выстраивание сетевого взаимодействия с вузами и предприятиями, организацию системы предпрофессиональной подготовки, а также формирование ранней профориентации школьников. Первые "Менделеевские классы" открылись в России в 2020 году в школах Кировской, Саратовской, Курганской областей и Удмуртской Республики.