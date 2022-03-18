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Бизнес

ВТБ улучшил условия по автокредитам

19 апреля 2022 12:13  [55] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ улучшил условия по автокредитам. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, ВТБ улучшил условия по всей линейке программ автокредитования, снизив ставки на 3 пп. Теперь залоговые кредиты доступны клиентам от 8,7% годовых, а беззалоговые – от 12%. Новые условия действуют для приобретения как новых, так и подержанных машин.

Минимальные ставки по залоговым автокредитам в ВТБ доступны при условии получения зарплаты на карту банка и оформлении добровольного страхования транспортного средства на весь срок кредита. На новые автомобили средства предоставляются в размере до 7 млн рублей сроком до семи лет. При покупке подержанного машины кредит доступен в сумме до 4 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства.

В рамках беззалогового кредитования минимальная ставка доступна заемщикам при подаче онлайн-заявки, личном страховании и страховании машины на весь срок кредита, оформлении карты "Автолюбитель", а также предоставлении в залог машины после ее покупки. Средства предлагаются в размере до 3 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует.

Клиенты, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.

"В начале года российский автомобильный рынок испытал на себе серьезное давление. Помимо дефицита машин и, как следствие, роста цен, на спрос заемщиков повлияло существенное увеличение стоимости кредитов. Внеплановое решение регулятора снизить ключевую ставку послужило импульсом для пересмотра банками условий финансирования. Еще один позитивный сигнал для рынка - начавшееся в апреле снижение стоимости новых автомобилей. Мы считаем, что дальнейшее снижение ставок и постепенное уменьшение стоимости машин должны оказать положительное влияние на спрос в автокредитовании", - прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Иван Жигарев.

Эксперты ВТБ прогнозируют, что в 2022 году фокус внимания автолюбителей еще больше сместится в сторону подержанных машин – в результате, этот сегмент начнет динамичнее развиваться. В свою очередь, более внимательный подход покупателей к выбору машины ускорят переход рынка от операций между физлицами в сегмент сделок между организациями и клиентами.

Кроме того, получат развитие новые финансовые инструменты, считают в ВТБ. Одним из них может стать продукт, предоставляющий клиентам возможность получить деньги на руки на любые цели под залог имеющегося автомобиля. По оценке экспертов банка, широкое распространение также могут получить программы автокредитования с отложенным залогом. Они подразумевают передачу клиентом транспортного средства в залог банку спустя некоторое время после сделки и сохранение более низкой ставки по кредиту, чем при отсутствии залога. Кроме того, ожидается активизация деятельности компаний, которые оказывают клиентам на легальных основаниях профессиональную помощь по оценке автомобиля и его дальнейшей продаже или приобретению.

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Теги:
Банки ВТБ
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