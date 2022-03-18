Евгений Люлин: Нижегородская область является одним из лидеров по внедрению эффективного производства во все сферы жизни Общество

Евгений Люлин

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области 19 апреля состоялось отчётное совещание по итогам реализации проекта "Эффективный регион". В мероприятии принял участие председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Участники мероприятия обсудили вопросы развития инфраструктуры проекта, а также "бережливый туризм" и грантовые конкурсы.

По словам Евгения Люлина, Нижегородская область является одним из российских лидеров в деле внедрения принципов эффективного производства во все сферы жизни. Проект появился в регионе в 2017 году - ещё до появления национальных проектов. Причём, отметил спикер ЗС НО, результаты были видны сразу.

"Сейчас счёт участников проекта "Эффективный регион" идёт уже на сотни. Организована системная работа. С течением времени проект расширяется, получает новые инициативы, новые направления развития. Появились "Эффективный муниципалитет", "Бережливая поликлиника". Открываются межмуниципальные "Фабрики процессов". Но самое главное, меняется образ мышления сотрудников предприятий, организаций, муниципальных служащих", - рассказал председатель Заксобрания..

В текущих условиях национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" приобретает совершенно особое значение, уверен Евгений Люлин. Он подчеркнул, что перед нижегородскими властями стоит важнейшая задача – не только преодолеть последствия санкций, но и обеспечить эффективное развитие региональной экономики, социальной сферы, государственного и муниципального управления.

Так, с прошлого года эффективные технологии активно внедряются в деятельность Законодательного собрания. По итогам 2021 года были приняты изменения в закон "О бюджетном процессе", что позволило оптимизировать работу депутатов, сократить сроки подготовки заключений. Кроме того, качественно улучшилась работа в сфере закупок и заключения контрактов. Был внедрён цифровой корпоративный портал и налажен электронный документооборот, синхронизированный с документооборотом правительства области.

"В июне 2022 года мы планируем провести в Нижнем Новгороде заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа. Одной из главных тем нашей встречи станет внедрение принципов бережливых технологий во все сферы жизни. Мы намерены показать нашим коллегам из регионов Приволжья нижегородские достижения в реализации проекта "Эффективный регион". Будет организована поездка на одно из предприятий Нижнего Новгорода. Мы видим, что наш опыт востребован, к нему огромный интерес. Развивая горизонтальные связи, в свою очередь, и мы сможем почерпнуть лучший опыт у других", - заключил Евгений Люлин.