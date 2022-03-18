Сергей Кириенко: "Наш народ сделает все, для того чтобы нацизм никогда больше не смог поднять голову" Общество

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко принял участие в открытии первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила - в правде!" в Музее Победы.

По его словам, главным оружием в борьбе с нацизмом является историческая правда.

"Советский Союз уже выполнял эту историческую миссию нашего народа, мы один раз уже обеспечили победу над нацизмом. Наш народ, наша страна точно сделает все, для того чтобы нацизм никогда больше не смог поднять голову не только у нас, в России, но и нигде в мире", - сказал Сергей Кириенко.

Также первый замглавы администрации президента России отметил, что фашизм и нацизм уже вернулись на российскую землю.

"Еще 10 лет назад, даже 5 лет назад, трудно было поверить в то, что нацизм и фашизм может вернуться на нашу землю. После всех трагедий Великой Отечественной войны, после десятков миллионов жертв, после международного Нюрнбергского трибунала. Тем не менее сегодня это реальность. Да, эта реальность прячется. И международная компания Meta (признана в РФ экстремистской) говорит, что вообще-то нельзя призывать убивать людей по национальному признаку, но если это русские, то немножко можно", - заявил Сергей Кириенко.

"Сила – в правде!" - Первый Всероссийский школьный исторический форум. Его участники обсудят необходимость сохранения исторической правды и памяти подвига советских людей.

Мероприятие приурочено ко Дню единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, совершённых нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

В рамках форума также проходит выставка "Обыкновенный нацизм", которую открыли Сергей Кириенко, помощник президента Владимир Мединский и министр просвещения Сергей Кравцов.