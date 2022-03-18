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Общество

Нижегородцы стали бронировать гостиницы онлайн в 1,5 раза чаще

20 апреля 2022 14:01  [70] Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородцы стали бронировать гостиницы онлайн в 1,5 раза чаще.

Исследовательский сервис "билайн.аналитика" выяснил, как изменилась популярность сайтов для бронирования отелей и гостиниц среди россиян.

Так, по данным сервиса, посещаемость таких ресурсов в 1 квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в среднем на 54%.

Между тем, Нижний Новгород вошел в Топ-5 городов с наибольшей динамикой по количеству посещений сайтов бронирования: рост год к году составил в среднем 57,5%.

Кроме нижегородцев самыми активными в этом плане оказались жители таких городов, как: Иркутск – 123%; Санкт-Петербург – 113%; Хабаровск – 62% и Москва – 36%.
 

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