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Нижегородцы стали бронировать гостиницы онлайн в 1,5 раза чаще.
Исследовательский сервис "билайн.аналитика" выяснил, как изменилась популярность сайтов для бронирования отелей и гостиниц среди россиян.
Так, по данным сервиса, посещаемость таких ресурсов в 1 квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в среднем на 54%.
Между тем, Нижний Новгород вошел в Топ-5 городов с наибольшей динамикой по количеству посещений сайтов бронирования: рост год к году составил в среднем 57,5%.
Кроме нижегородцев самыми активными в этом плане оказались жители таких городов, как: Иркутск – 123%; Санкт-Петербург – 113%; Хабаровск – 62% и Москва – 36%.
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