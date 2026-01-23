Пять молодежных центров откроют в Нижегородской области в 2026 году Общество

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Пять молодежных центров откроются в Нижегородской области в 2026 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева.

По ее словам, сейчас в регионе работают 12 молодежных центров и 9 молодежных пространств. Центры — это, как правило, отдельные здания, в то время как пространства могут быть организованы на базе уже существующих учреждений, например, домов культуры или образовательных организаций. При этом функционал у них одинаковый — это места для общения, мероприятий и инициатив молодежи.

"Муниципалитеты все разные, в том числе и по численности молодёжи. Где-то просто нет необходимости в большом помещении. Там мы открываем небольшие брендированные пространства, оснащённые различной техникой, чтобы молодёжь могла там собираться", — сказала она.

В 2026 году молодежные центры появятся в Володарске и Балахне. Первый займёт здание площадью около 900 квадратных метров, второй — около 800. Кроме того, молодежные пространства откроются в Ваче и Воскресенском районе.

Также планируется открытие молодежной точки притяжения в Павлове. По словам министра, уже выделено финансирование, ведутся ремонтные работы.

