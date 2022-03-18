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Шесть учеников нижегородской школы №160 доставлены в больницу, предположительно, после отравления газом. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Согласно информации, дети доставлены в Нижегородскую областную детскую больницу с признаками ингаляционного отравления.
В настоящее время три человека находятся в реанимации. Их состояние оценивается как средней тяжести. Еще три человека дышат самостоятельно.
Отмечается, что еще одному ребенку медпомощь была оказана на месте.
В настоящее время уточняются причины и обстоятельства произошедшего.
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