Шесть учеников нижегородской школы №160 доставлены в больницу Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Шесть учеников нижегородской школы №160 доставлены в больницу, предположительно, после отравления газом. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, дети доставлены в Нижегородскую областную детскую больницу с признаками ингаляционного отравления.

В настоящее время три человека находятся в реанимации. Их состояние оценивается как средней тяжести. Еще три человека дышат самостоятельно.

Отмечается, что еще одному ребенку медпомощь была оказана на месте.

В настоящее время уточняются причины и обстоятельства произошедшего.