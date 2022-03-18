Прием заявок на участие в программе "Волонтеры 800" открыт в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Прием заявок на участие в программе "Волонтеры 800" открыт в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают орагнизаторы.

Согласно информации, стать "Волонтером 800" может любой желающий старше 16 лет. Каждый претендент должен будет пройти общую подготовку и впоследствии сдать тест для проверки полученных знаний, прежде чем войти в основной или резервный состав.

Заявку можно подать в течение всего года, однако кандидаты в добровольцы, желающие принять участие в мероприятиях в летний период, должны заполнить анкету на сайте до 31 мая включительно.

"В прошлом году волонтерское движение стало одним из самых успешных социальных проектов 800-летия. Заявок было намного больше, чем мы могли принять. В итоге 1 200 человек разного возраста из 40 регионов России и даже из других стран стали проводниками на юбилейных мероприятиях для десятков тысяч гостей. Мы получили сотни добрых отзывов за атмосферу, которая была создана в дни праздника. Ребята получили в благодарность подарки и, конечно, новых друзей и бесценный опыт. В этом году мы решили продолжить программу и дать шанс тем, кто не попал в программу в прошлом сезоне", – сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Программа подготовки включает изучение ключевой информации о добровольческом движении, его направлениях и особенностях, а также базовый курс по истории города, знакомящий с традициями, гостеприимством и культурой Нижнего Новгорода.

Отметим, что волонтеры получат экипировку, билеты на городские мероприятия, брендированную сувенирную продукцию, а также транспортную карту. Они смогут принимать участие во внутренних акциях волонтерского движения. Кроме того, для "Волонтеров 800" будут организованы мастер-классы для развития надпрофессиональных знаний и навыков, им окажут содействие в реализации собственных проектов.

"Волонтеры 800" — это сплоченная профессиональная команда, которая будет помогать жителям и гостям города на мероприятиях, а также создаст уникальную атмосферу праздника и эмоционального комфорта в течение всего года. Проект направлен на сохранение наследия 800-летия Нижнего Новгорода, на формирование культуры наставничества и новой команды для реализации событийной программы в 2022 году.

Напомним, что в год 800-летия 1 200 добровольцев были задействованы в более чем 130 мероприятиях, посвященных юбилею Нижнего Новгорода, а также на фестивале "Новогодняя столица России-2022". В целом "Волонтеры 800" провели на сменах более 65 тыс. часов.