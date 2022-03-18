Нижегородец Кирилл Непомилуев представил Владимиру Путину предложения по поддержке IT-специалистов Общество

Фото: АНО "Россия - страна возможностей"

Третье очное заседание Наблюдательного совета платформы "Россия – страна возможностей" под председательством президента РФ Владимира Путина состоялось 20 апреля. На нем победитель Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" 2021 года Кирилл Непомилуев представил предложения по развитию российской ИТ-отрасли, подготовленные сообществом конкурса.

Кирилл Непомилуев – нижегородский разработчик и предприниматель, капитан команды, вместе с которой занимается созданием приложений и сайтов, стартапами. В финале Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" в 2021 году он занял 1 место. Его команда разработала программное решение для онбординга новых ИТ-специалистов банка.

По словам Кирилла, конкурс ему удалось выиграть только с третьего раза.

"Буквально три года назад был программистом по найму, и мой успех произошел во многом благодаря "Цифровому прорыву". После финала у меня случился внутренний переворот – я осознал, что мои компетенции могут принести больше пользы обществу. Сейчас ИТ-отрасль поддерживается государством, мы это видим: это и налоговые льготы, и различные меры поддержки, которые приняты в текущее время. Но я, как амбассадор "Цифрового прорыва», опираясь на сообщество конкурса, подготовил ряд предложений, которые помогут в работе и создадут еще больше возможностей для предпринимателей, фрилансеров, стартапов и самозанятых в ИТ-отрасли", – отметил Кирилл Непомилуев.

Более 200 000 представителей сообщества Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" и 250 амбассадоров проекта подготовили ряд предложений, которые помогут ИТ-специалистам и создадут еще больше возможностей для отечественного ИТ-сегмента. Кирилл Непомилуев представил президенту ряд предложений:

- ​​Разработка мер поддержки для самозанятых и индивидуальных предпринимателей ИТ-отрасли;

- Создание акселератора и лаборатории (тестовой площадки по импортозамещению) для апробации ИТ-разработок;

- Выстраивание формата управления активами стартапа венчурной ИТ-отрасли в РФ через blockchain-технологию, где расчетный метод будет организован через выпущенные токены монеты, вместо акций будут управленческие токены, IDO будет альтернативой IPO при публичном размещении акций;

- Регулярный диалог с представителями ИТ-отрасли и платформа для централизации стартапов;

- Создание единой цифровой площадки для взаимодействия специалистов и компаний/государства;

- Обеспечение доступа к лучшим практикам эффективной коммуникации/совместной работы над проектами, в том числе к специалистам, обеспечивающим организационные компоненты ведения ИТ-проектов;

- Обеспечение безопасных и правомерных «зеленых» коридоров для взаиморасчетов со специалистами, кто вынужденно находится в дружественных странах и продолжает работать на российские компании;

- Создание рабочих групп на базе вузов, СПО и/или научных лабораторий, состоящих из разных отраслевых специалистов, что позволит увеличить интенсивность разработки инновационных отечественных продуктов и изобретений под запрос ключевых предприятий страны.

Владимир Путин сказал, что меры, предложенные сообществом, будут подробно рассмотрены.

"В наших целях создать максимально благоприятные условия для тех, кто работает в ИТ-сфере", – отметил президент.