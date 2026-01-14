Травматолог Григорьев напомнил правила поведения при гололеде Общество

Фото: freepik.com

Зимние прогулки по улицам могут быть омрачены опасностью падения на скользкой поверхности. Травматолог Александр Григорьев поделился советами, как минимизировать риск травм в гололёд.

При потере равновесия важно сохранять спокойствие и контролировать свои движения, подчеркнул специалист. Согните колени и локти, прижмите голову к груди, чтобы избежать травм шеи и головы. Старайтесь упасть на бок — это поможет распределить удар и уменьшить вероятность серьезных повреждений. Избегайте падения на вытянутые руки, так как это может привести к серьезным травмам верхних конечностей.

Для предотвращения падений стоит обратить внимание на обувь. В гололёд рекомендуется выбирать ботинки с рифленой подошвой, обеспечивающей надежное сцепление с ледяной поверхностью. Гладкая подошва или высокий каблук могут значительно увеличить риск падения.

Если избежать падения не удалось, важно оценить свое состояние: проверьте, нет ли у вас боли или других неприятных ощущений. Поднимайтесь медленно, по возможности опираясь на что-то.

"Если вы чувствуете сильную боль или не можете встать, лучше обратитесь за помощью или попросите прохожих вызвать скорую медицинскую помощь", - проводит рекомендации травматолога 360.ru.