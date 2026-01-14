Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 января 2026 16:25Нижегородцы могут предложить свои эскизы мемориалов, посвященных волонтерам, на всероссийском конкурсе
14 января 2026 15:45Травматолог Григорьев напомнил правила поведения при гололеде
14 января 2026 15:1866 крещенских купелей оборудуют в Нижегородской области: список
14 января 2026 15:00Утверждены новые тарифы на услуги муниципальных бань в Нижнем Новгороде
14 января 2026 14:24Вдовы нижегородских бойцов СВО смогут поступать в вузы без экзаменов
14 января 2026 14:05Дмитрий Притула возглавил Волжское пароходство
14 января 2026 13:54Научный центр с кафе и парковкой возведут на Гребном канале
14 января 2026 13:36Нижегородцам назвали главные астрономические явления 2026 года
14 января 2026 12:16Выяснилось, какие госучреждения переехали в 4-й корпус Нижегородского кремля
14 января 2026 11:53Билайн открыл бесплатный доступ к нейросетям для пользователей всех операторов
Общество

Травматолог Григорьев напомнил правила поведения при гололеде

14 января 2026 15:45 Общество
Травматолог Григорьев напомнил правила поведения при гололеде

Фото: freepik.com

Зимние прогулки по улицам могут быть омрачены опасностью падения на скользкой поверхности. Травматолог Александр Григорьев поделился советами, как минимизировать риск травм в гололёд.

При потере равновесия важно сохранять спокойствие и контролировать свои движения, подчеркнул специалист. Согните колени и локти, прижмите голову к груди, чтобы избежать травм шеи и головы. Старайтесь упасть на бок — это поможет распределить удар и уменьшить вероятность серьезных повреждений. Избегайте падения на вытянутые руки, так как это может привести к серьезным травмам верхних конечностей.

Для предотвращения падений стоит обратить внимание на обувь. В гололёд рекомендуется выбирать ботинки с рифленой подошвой, обеспечивающей надежное сцепление с ледяной поверхностью. Гладкая подошва или высокий каблук могут значительно увеличить риск падения.

Если избежать падения не удалось, важно оценить свое состояние: проверьте, нет ли у вас боли или других неприятных ощущений. Поднимайтесь медленно, по возможности опираясь на что-то.

"Если вы чувствуете сильную боль или не можете встать, лучше обратитесь за помощью или попросите прохожих вызвать скорую медицинскую помощь", - проводит рекомендации травматолога 360.ru.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье зима Травма
Поделиться:
Новости по теме
12 января 2026 12:43Более 150 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных