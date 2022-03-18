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Анонсы событий для СМИ на 21 апреля 2022 года
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Общество

"Навигатор мер поддержки" появился на портале "Объясняем.рф"

21 апреля 2022 10:24  [2] Общество
Портал Объясняем.рф

Портал Объясняем.рф

Раздел со всеми мерами правительства РФ по поддержке бизнеса и граждан запущен на портале "Объясняем.рф".

В навигаторе можно найти актуальную информацию по всем видам помощи как для простых людей, так и для предприятий. Также в разделе публикуются условия, сроки действия, нормативные документы, регулирующие меры поддержки, имеются ссылки на полезные ресурсы.

Кроме того, пользователи могут заполнить удобную форму индивидуального подбора видов поддержки и узнать, какая помощь от правительства доступна для них.

Навигатор будет обновляться по мере добавления новых мер поддержки.

Новый раздел на портале доступен по ссылке.

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