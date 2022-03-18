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Общество

Гигантскими куличом и пасхой угостят нижегородцев 24 апреля

21 апреля 2022 11:50  [32] Общество

Фото: с сайта Нижегородской епархии

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В день Светлого Христова Воскресения, 24 апреля, в Благовещенском мужском монастыре Нижнего Новгорода митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятит царь-пасху и гигантский кулич. Угоститься пасхальными лакомствами смогут все нижегородцы, присутствующие на празднике.

Царь-пасха весом 370 кг будет выполнена по традиционному рецепту одним из молочных предприятий в Ростове-на-Дону.

Как рассказали в Нижегородской митрополии, данная компания более 10 лет готовит праздничные угощения для мероприятий по всей России. Например, в 2018 году для пасхальных торжеств в Москве была приготовлена царь-пасха весом 1140 кг, которая вошла в Книгу мировых рекордов Гиннесса.

Гигантский кулич весом 200 кг традиционно испечёт "Сормовский хлеб" по старинной технологии с использованием опары. Кулич-великан будет украшен помадкой, сахарными бусинами и съедобными цветами.

Напомним, чин освещения праздничных угощений состоится по окончании традиционного общегородского Пасхального крестного хода. Он стартует 24 апреля в 15:00 у Архангельского собора Нижегородского кремля и проследует по маршруту: ул. Б.Покровская – Лыкова дамба – Зеленский съезд – площадь Народного единства – храм Рождества Иоанна Предтечи – ул. Рождественская – Благовещенский монастырь.

На протяжении всего пути крестный ход будет сопровождаться колокольным звоном и пасхальными песнопениями.

Ранее сообщалось, что Пасхальные богослужения пройдут в ночь на 24 апреля в 69 храмах Нижнего Новгорода.

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Теги:
Праздники Религия
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