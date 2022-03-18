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Бизнес

ВТБ: спрос на кредиты после снижения ставок вырос более чем на 20%

21 апреля 2022 13:25  [35] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ: спрос на кредиты после снижения ставок вырос более чем на 20%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, клиенты ВТБ увеличили спрос на кредиты наличными после улучшения условий по ним с 12 апреля. За первую неделю после снижения ставок клиенты ВТБ оформили около 80 тысяч заявок на кредиты, что на 22% превышает результат за предыдущую неделю.

"После улучшения условий по нашим продуктам заемщики ВТБ увеличили спрос на кредиты. Мы связываем это с несколькими факторами. Свою роль сыграл отложенный спрос, который был сформирован на рынке в марте в связи с "заградительными" ставками. Сейчас клиенты планируют траты на отпуск и майские каникулы, сезонные расходы, подготовку к дачному сезону и т.д.", – комментирует Евгений Благинин, начальник управления "Потребительское кредитование" банка ВТБ.

По его оценке, на данный момент уровень ставок на рынке не позволяет вернуться к прежней величине спроса на кредитные продукты со стороны населения.

"Усилия Банка России помогли стабилизировать общую ситуацию в финансовой сфере и оперативно позволили банкам улучшить условия по кредитам. При этом мы надеемся, что тренд на снижение ключевой ставки будет продолжен, и новый шаг вниз будет сделан уже на ближайшем заседании 29 апреля. Со своей стороны, в апреле мы уже дважды улучшали условия по кредитам наличными, общее снижение ставок составило в среднем 5 п.п. Минимальная ставка, доступная нашим клиентам сегодня, составляет 12,9% годовых при условии страхования и подачи заявки на сайте или в ВТБ Онлайн", – добавил Евгений Благинин.

Кредит наличными в ВТБ доступен в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей на любые цели сроком до семи лет. Оформить заявку на кредит наличными клиенты могут на сайте банка, ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе банка.

По итогам первого квартала нынешнего года портфель кредитов наличными ВТБ сохранился на уровне 1,8 трлн рублей.

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Теги:
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