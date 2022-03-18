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Движение транспорта по участку ул. Новокузнечихинской временно приостановят с 22 апреля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, с 7:30 22 апреля до 18:00 7 мая движение транспорта на участке улицы Новокузнечихинской от поворота на ЖК "Новая Кузнечиха" со стороны улицы Академика Сахарова до улицы Мечтателей будет ограничено.
Как рассказали в департаменте, объехать закрытый участок можно будет по улицам Романтиков, Акварельной и Мечтателей.
Ранее сообщалось, что движение транспорта временно приостановят на участке ул. Сеченова до июня.
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