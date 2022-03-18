Движение транспорта по участку ул. Новокузнечихинской временно приостановят с 22 апреля Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Движение транспорта по участку ул. Новокузнечихинской временно приостановят с 22 апреля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 7:30 22 апреля до 18:00 7 мая движение транспорта на участке улицы Новокузнечихинской от поворота на ЖК "Новая Кузнечиха" со стороны улицы Академика Сахарова до улицы Мечтателей будет ограничено.

Как рассказали в департаменте, объехать закрытый участок можно будет по улицам Романтиков, Акварельной и Мечтателей.

Ранее сообщалось, что движение транспорта временно приостановят на участке ул. Сеченова до июня.