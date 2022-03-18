Двадцать горожан будут удостоены звания "Почетный ветеран Нижнего Новгорода" в 2022 году

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Двадцать горожан будут удостоены звания "Почетный ветеран города Нижнего Новгорода" в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.
Согласно информации, ежегодно данное почетное звание присваивается 10 нижегородцам, но в связи с празднованием в 2022 году 90-летия со дня основания ГАЗ и Автозаводского района города количество присваиваемых званий предложено увеличить до 20.
В этом году дополнительно званием "Почетный ветеран Нижнего Новгорода" будут удостоены 10 ветеранов Горьковского автомобильного завода, внесших наиболее весомый вклад в развитие ветеранского движения.
Напомним, что в 2021 году в честь 800-летия Нижнего Новгорода звания "Почетный ветеран города Нижнего Новгорода" были удостоены 30 нижегородцев.
СПРАВКА:
Звание "Почетный ветеран города Нижнего Новгорода" является личным пожизненным званием, которое присваивается пенсионерам города Нижнего Новгорода – ветеранам войны, боевых действий, труда, военной службы и правоохранительных органов.
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