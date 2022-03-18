Якутия передала гуманитарную помощь для эвакуированных в Нижегородскую область жителей Донбасса Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижегородскую область прибыла партия гуманитарного груза из Республики Саха (Якутия). Она будет распределена в пункты временного размещения вынужденных переселенцев в регионе.

В Нижний Новгород передано порядка 70 единиц бытовой техники – это холодильники, стиральные машины, утюги, чайники, микроволновые печи, кухонные комбайны и миксеры. Также дополнительно закуплены сушилки для белья и гладильные доски.

Все товары были закуплены на средства, которые были собраны неравнодушными жителями, предпринимателями, общественными и коммерческими организациями Республики Саха (Якутия).

"У нас очень отзывчивые люди, это наш северный менталитет, мы всегда близко к сердцу принимаем такие истории. К тому же сами совсем недавно попадали в беду, когда в прошлом году нашу республику охватили пожары. Нам помогали люди со многих регионов, оказывали всевозможную поддержку. Теперь и мы не остались в стороне. Так совпало, что сегодня мы передаем помощь сразу в несколько городов – Волноваху и Нижний Новгород, а еще семь тонн гуманитарной помощи ждут распределения в Москве. Сегодня в Нижегородской области прикладывают все усилия, чтобы эвакуированные жители были обеспечены всем необходимым. Поэтому решили оперативно помочь в обеспечении пунктов проживания необходимой бытовой техникой", - отметил первый заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Александр Сафронов в ходе сегодняшнего визита в Нижний Новгород.

Он добавил, что работа была выстроена с Нижегородским региональным отделением "Единой России", которое является центром сбора потребностей жителей и распределением гуманитарной помощи. Были оперативно собраны предложения, которые республике удалось закрыть.

"Мы очень благодарны за такую помощь коллегам из Республики Якутия. Сегодня мы стараемся оперативно закрывать все потребности людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. С каждым пунктом временного размещения жителей мы постоянно на связи, с ними работают наши волонтеры и депутаты. И дополнительная бытовая техника – один из наиболее частных запросов. Каждому пункту нужна была конкретная помощь. И уже в ближайшие дни, благодаря участию коллег, она разъедется по всей Нижегородской области", - рассказал руководитель волонтерского центра и исполкома нижегородского отделения "Единой России" Алексей Антонов.



Так, уже сегодня необходимую бытовую технику передали в пункт временного размещения жителей на базе Нижегородского областного училища олимпийского резерва имени В.С.Тишина. Сегодня там проживает 25 ребят, которые занимаются различными видами спорта, а также 5 взрослых жителей.

"Мы создали все условия, чтобы адаптация прошла быстро. Дети отлично влились в коллектив нашего училища. И сейчас приятно осознавать, что у нас Россия – от Калининграда и до Владивостока – единая большая страна, которой любые сложности по плечу. Нам не только передали подарки для организации жизни ребят, но и пригласили в гости для участия в различных соревнованиях", - подчеркнул директор училища Евгений Тряпичников.

Напомним, "Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался в ЛНР и ДНР.

В Нижегородскую область прибыли почти две тысячи человек. В пунктах временного размещения в регионе работают волонтеры и депутаты "Единой России". Они помогают с логистикой, бытовыми вопросами, передают гуманитарную помощь, оказывают информационную и правовую поддержку жителям.

Также с самого начала спецоперации региональное отделение "Единой России" объявило сбор средств на специальный счет. Также в регионе продолжает работать пункт сбора гуманитарной помощи, все неравнодушные жители могут оказать посильную помощь. Пункт сбора открыт на базе региональной общественной приемной "Единой России" по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 38. Узнать, в каких товарах сейчас есть потребность, можно по номерам телефонов: 434-42-26 и 434-42-50.